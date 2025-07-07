На глазах у Федерера: Джокович одолел демона по пути в 1/4 финала Уимблдона
Новак в четырех сетах переиграл Алекса де Минаура в четвертом раунде мейджора в Лондоне
Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025.
В четвертом раунде мейджора серб в четырех сетах переиграл австралийца Алекса де Минаура (АТР 11) по прозвищу «демон» за 3 часа и 20 минут.
Уимблдон-2025. 1/8 финала
Алекс де Минаур (Австралия) [11] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 6:1, 4:6, 4:6, 4:6
Это была четвертая встреча соперников. Новак выиграл третье очное противостояние.
Джокович, который на Уимблдоне также уже прошел Александра Мюллера, Дэна Эванса и Миомира Кецмановича, в четвертьфинале поборется против Флавио Коболли – итальянец в своем поединке четвертого круга одолел Марина Чилича.
Новак добыл 101-ю победу на травяном мейджоре и в 16-й раз сыграет на стадии 1/4 финала в Лондоне. Всего же для Ноле это будет 63-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam.
На поединке Джоковича и де Минаура присутствовал легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер, который за свою карьеру восемь раз брал трофей Уимблдона.
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