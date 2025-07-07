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Уимблдон
07 июля 2025, 19:10 | Обновлено 07 июля 2025, 19:16
218
0

На глазах у Федерера: Джокович одолел демона по пути в 1/4 финала Уимблдона

Новак в четырех сетах переиграл Алекса де Минаура в четвертом раунде мейджора в Лондоне

07 июля 2025, 19:10 | Обновлено 07 июля 2025, 19:16
218
0
На глазах у Федерера: Джокович одолел демона по пути в 1/4 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертом раунде мейджора серб в четырех сетах переиграл австралийца Алекса де Минаура (АТР 11) по прозвищу «демон» за 3 часа и 20 минут.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Алекс де Минаур (Австралия) [11] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 6:1, 4:6, 4:6, 4:6

Это была четвертая встреча соперников. Новак выиграл третье очное противостояние.

Джокович, который на Уимблдоне также уже прошел Александра Мюллера, Дэна Эванса и Миомира Кецмановича, в четвертьфинале поборется против Флавио Коболли – итальянец в своем поединке четвертого круга одолел Марина Чилича.

Новак добыл 101-ю победу на травяном мейджоре и в 16-й раз сыграет на стадии 1/4 финала в Лондоне. Всего же для Ноле это будет 63-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam.

На поединке Джоковича и де Минаура присутствовал легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер, который за свою карьеру восемь раз брал трофей Уимблдона.

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Новак Джокович Алекс де Минаур Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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