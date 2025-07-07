7 июля сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) играет против Алекса де Минаура (АТР 11) из Австралии в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025.

На трибунах центрального корта присутствует легендарный швейцарец Роджер Федерер. Рядом с ним его жена – Мирка Федерер.

Роджер восемь раз за карьеру выигрывал трофей Уимблдона. Федерер завершил карьеру в 2022 году.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Алекс де Минаур – Новак Джокович! Теннисисты провели уже три сета, Ноле ведет по партиям 2:1.

ФОТО. Федерер вместе с женой пришел посмотреть матч Джоковича на Уимблдоне