Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алекс де Минаур – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2025, 15:40 | Обновлено 07 июля 2025, 15:45
622
0

Алекс де Минаур – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025

07 июля 2025, 15:40 | Обновлено 07 июля 2025, 15:45
622
0
Алекс де Минаур – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Новак Джокович

7 июля проходят матчи 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части мужской сетки одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Алекс де Минаур (Австралия, ATP 11) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Марина Чилича, либо против Флавио Коболли.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Янник Синнер – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Невероятный Алькарас побил рекорд, который держался 47 лет
10-я ракетка мира на флэш-интервью попросил выходные для своей сестры
Алекс де Минаур Новак Джокович смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ротань не пихал, но жду разбор игры». Кравченко – о дебюте за Полесье
Футбол | 07 июля 2025, 12:45 3
«Ротань не пихал, но жду разбор игры». Кравченко – о дебюте за Полесье
«Ротань не пихал, но жду разбор игры». Кравченко – о дебюте за Полесье

Один из помощников Руслана Ротаня Сергей Кравченко отыграл за Полесье в спарринге 30 минут

Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Футбол | 07 июля 2025, 08:26 0
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»

Тренер указал на дверь Давиду Алабе

Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 07.07.2025, 06:50
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Бокс | 07.07.2025, 09:14
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Теннис | 07.07.2025, 07:15
Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
05.07.2025, 23:12
Футбол
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
06.07.2025, 08:52 12
Бокс
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
05.07.2025, 17:15
Бокс
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
05.07.2025, 22:16
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
06.07.2025, 21:28 2
Футбол
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
06.07.2025, 19:22 16
Футбол
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
06.07.2025, 01:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем