Алекс де Минаур – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июля проходят матчи 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части мужской сетки одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Алекс де Минаур (Австралия, ATP 11) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Марина Чилича, либо против Флавио Коболли.

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