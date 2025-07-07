Алекс де Минаур – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025
7 июля проходят матчи 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части мужской сетки одиночного разряда.
Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Алекс де Минаур (Австралия, ATP 11) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).
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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Ноле.
Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Марина Чилича, либо против Флавио Коболли.
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