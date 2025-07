Итальянец на Уимблдоне впервые вышел в 1/4 финала GS и дебютирует в топ-20

Итальянский теннисист Флавио Коболли (АТР 24) пробился в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертом раунде итальянец в четырех сетах переиграл представителя Хорватии Марина Чилича (АТР 83) за 3 часа и 27 минут.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Марин Чилич (Хорватия) – Флавио Коболли (Италия) [22] – 4:6, 4:6, 7:7 (7:4), 6:7 (3:7)

Это была третья встреча соперников. Коболли в третий раз переиграл Чилича.

Следующим соперником Флавио будет победитель противостояния Алекс де Минаур – Новак Джокович. Помимо Чилича, Коболли на Уимблдоне одолел Бейбита Жукаева, Джека Пиннингтона-Джонса и Якуба Меншика.

Флавио впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam. Его предыдущим лучшим результатом был третий круг на всех трех других мейджорах.

По итогам Уимблдона Коболли дебютирует в топ-20 рейтинга АТР.

