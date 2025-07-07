Уимблдон07 июля 2025, 16:05 |
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Янник Синнер – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025
07 июля 2025, 16:05 |
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7 июля проходят матчи 1/8 финала в верхней части мужской сетки одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.
Ориентировочно в 19:00 по Киеву на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, АТР 1) и Григор Димитров (Болгария, ATP 21).
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Это будет шестая встреча соперников. Счет 4:1 в пользу Янника.
Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Бена Шелтона, либо против Лоренцо Сонего.
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