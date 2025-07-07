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  4. Янник Синнер – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2025, 16:05 |
15
0

Янник Синнер – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025

07 июля 2025, 16:05 |
15
0
Янник Синнер – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

7 июля проходят матчи 1/8 финала в верхней части мужской сетки одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.

Ориентировочно в 19:00 по Киеву на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, АТР 1) и Григор Димитров (Болгария, ATP 21).

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Это будет шестая встреча соперников. Счет 4:1 в пользу Янника.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Бена Шелтона, либо против Лоренцо Сонего.

📺 Видеотрансляция

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Янник Синнер Григор Димитров смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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