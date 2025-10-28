Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
28 октября 2025, 16:39 |
АТР 1000 Париж: финалист 2024 года снялся, Димитров вернулся, хитрый Опелка

С 27 октября по 2 ноября в Берси проходит последний Мастерс сезона

АТР 1000 Париж: финалист 2024 года снялся, Димитров вернулся, хитрый Опелка
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

27 октября стартовали матчи основной сетки турнира ATP 1000 в Париже (Франция).

В основу последнего Мастерса сезона очень хитро попали Рейлли Опелка и Александер Вукич. Они должны были провести очное противостояние в финальном раунде отбора, но американец снялся с матча и в итоге попал в основу как лаки-лузер – Рейлли знал, что точно получит место в основной сетке, поскольку с соревнований снялись Якуб Меншик и Бенжамен Бонзи, а американец стоял выше всех в рейтинге среди всех кандидатов.

Правда, пробиться в 1/16 финалу Рейлли не удалось. В первом круге он потерпел поражение от француза Корентена Муте, который далее поборется против Александра Бублика. Вукич начнет встречу 1/32 финала 28 октября и выйдет на корт с четвертым сеяным Тейлором Фритцем.

Во вторник в Берси должен был стартовать и прошлогодний финалист Уго Умбер матчем против Алехандро Давидовича Фокины, однако представитель Франции снялся из-за травмы спины. Вместо Умбера против Фокины сыграет Валентен Ройе, который в финале отбора уступил Себастьяну Корде и получил статус лаки-лузера.

Днем ранее в Париже свой поединок первого раунда выиграл 34-летний болгарин Григор Димитров, который одолел Джованни Мпеши Перрикара. Димитров провел первый матч с Уимблдона-2024, где получил травму грудной мышцы. Димитров в 1/16 финала поборется либо с Хауме Муньяром, либо с Даниилом Медведевым.

28 октября свой стартовый матч на кортах столицы Франции проведет и лидер мирового рейтинга Карлос Алькараc. Испанец сыграет с Кэмероном Норри – британцев в первом круге выбил Себастьяна Баэса. Действующий чемпион Александр Зверев и вторая ракетка мира Янник Синнер начнут выступления в Берси 29 числа – Зверев встретится с Камило Уго Карабельи, а Синнер поборется против Зизу Бергса.

Видеообзор матча Джованни Мпеши Перрикар – Григор Димитров

ATP Париж Григор Димитров Джованни Мпеши Перрикар Рейлли Опелка Корентен Муте Александар Вукич Уго Умбер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
