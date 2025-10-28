Вашеро выбил 18-ю ракетку. Братский матч: финалисты Шанхая сыграют в Париже

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
28 октября 2025, 16:08
Представитель Монако Валентен Вашеро (АТР 40) и французский теннисист Артур Риндеркнеш (АТР 29) проведут очное противостояние во втором раунде турнира ATP 1000 в Париже, Франция.

Вашеро и Риндеркнеш, которые являются двоюродными братьями, успешно стартовали в Берси – Валентен выбил 18-ю ракетку мира Иржи Легечку (Чехия), а Артур справился с Фабианом Марожаном (Венгрия, ATP 48). И Вашеро, и Риндеркнеш получили wild card в основную сетку от организаторов.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/32 финала

  • Артур Риндеркнеш [WC] – Фабиан Марожан – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)
  • Валентен Вашеро [WC] – Иржи Легечка [14] – 6:1, 6:2

Вашеро одержал четвертую победу над представителем топ-20 рейтинга ATP. Валентен продолжил свой винстрик до 10 матчей на турнирах категории ATP 1000 – 12 октября он стал чемпионом на кортах Шанхая. После Мастерса в Шанхае Вашеро сыграл на пятисотнике в Базеле, где в первом круге уступил Тейлору Фритцу.

Валентен и Риндеркнеш проведут второе очное противостояние. Первое состоялось в финале Шанхая – Вашеро тогда победил своего кузина со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Видеообзор матча Вашеро – Легечка

Валентен Вашеро Артур Риндеркнеш ATP Париж Иржи Легечка Фабиан Марожан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
