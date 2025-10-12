Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
12 октября 2025, 13:59 | Обновлено 12 октября 2025, 14:08
Двоюродные братья в трех сетах определили победителя Мастерса в Шанхае

204-я ракетка Валентен Вашеро обыграл своего кузена Артур Риндеркнеша в финале турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро и Артур Риндеркнеш

204-й номер рейтинга ATP Валентен Вашеро (Монако) завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

В финале Вашеро переиграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша (Франция, ATP 54) за 2 часа и 10 минут.

ATP 1000 Шанхай. Хард. Финал

Артур Риндеркнеш (Франция) – Валентен Вашеро (Монако) [Q] – 6:4, 3:6, 3:6

Вашеро и Риндеркнеш провели первое очное противостояние.

Валентен завоевал первый трофей на уровне Тура. Мастерс в Шанхае он начинает на 204-м месте, а с понедельника станет 40-й ракеткой мира.

Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса в истории тенниса.

Валентен в Шанхае стартовал с квалификации и на пути к триумфу выиграл девять матчей подряд. Помимо Риндеркнеша, в поединке с Вашеро пали Нишеш Басаваредди, Лиам Драксль, Ласло Дьере, Александр Бублик, Томаш Махач, Таллон Грикспор, Хольгер Руне и Новак Джокович.

Валентен Вашеро Артур Риндеркнеш ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
