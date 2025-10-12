Двоюродные братья в трех сетах определили победителя Мастерса в Шанхае
204-я ракетка Валентен Вашеро обыграл своего кузена Артур Риндеркнеша в финале турнира
204-й номер рейтинга ATP Валентен Вашеро (Монако) завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.
В финале Вашеро переиграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша (Франция, ATP 54) за 2 часа и 10 минут.
ATP 1000 Шанхай. Хард. Финал
Артур Риндеркнеш (Франция) – Валентен Вашеро (Монако) [Q] – 6:4, 3:6, 3:6
Вашеро и Риндеркнеш провели первое очное противостояние.
Валентен завоевал первый трофей на уровне Тура. Мастерс в Шанхае он начинает на 204-м месте, а с понедельника станет 40-й ракеткой мира.
Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом Мастерса в истории тенниса.
Валентен в Шанхае стартовал с квалификации и на пути к триумфу выиграл девять матчей подряд. Помимо Риндеркнеша, в поединке с Вашеро пали Нишеш Басаваредди, Лиам Драксль, Ласло Дьере, Александр Бублик, Томаш Махач, Таллон Грикспор, Хольгер Руне и Новак Джокович.
