Другие новости27 июля 2025, 15:37 |
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Пять топ-клубов имеют новых владельцев десятого номера
Изменения произошли в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Барселоне» и «Реале»
27 июля 2025, 15:37 |
369
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В новом сезоне 2025/26 в пяти крупных клубах произошла смена игроков, которые будут играть под десятым номером.
Новыми «десятками» отметились «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона» и «Реал».
Новые десятые номера топ-клубов
- Челси – Коул Палмер
- Манчестер Юнайтед – Матеус Кунья
- Бавария – Джамал Мусиала
- Барселона – Ламин Ямаль
- Реал – Килиан Мбаппе
Предыдущие обладатели десятого номера
- Челси – Михаил Мудрик
- Манчестер Юнайтед – Маркус Решфорд
- Бавария – Лерой Сане
- Барселона – Ансу Фати
- Реал – Лука Модрич
Number 🔟 has some new faces this season! 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) July 27, 2025
GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/JO6uERSn3h
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