Пять топ-клубов имеют новых владельцев десятого номера

В новом сезоне 2025/26 в пяти крупных клубах произошла смена игроков, которые будут играть под десятым номером.

Новыми «десятками» отметились «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона» и «Реал».

Новые десятые номера топ-клубов

Челси – Коул Палмер

Манчестер Юнайтед – Матеус Кунья

Бавария – Джамал Мусиала

Барселона – Ламин Ямаль

Реал – Килиан Мбаппе

Предыдущие обладатели десятого номера

Челси – Михаил Мудрик

Манчестер Юнайтед – Маркус Решфорд

Бавария – Лерой Сане

Барселона – Ансу Фати

Реал – Лука Модрич