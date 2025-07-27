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27 июля 2025, 15:37 |
369
0

Пять топ-клубов имеют новых владельцев десятого номера

Изменения произошли в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Барселоне» и «Реале»

27 июля 2025, 15:37 |
369
0
Пять топ-клубов имеют новых владельцев десятого номера
Getty Images/Global Images Ukraine

В новом сезоне 2025/26 в пяти крупных клубах произошла смена игроков, которые будут играть под десятым номером.

Новыми «десятками» отметились «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона» и «Реал».

Новые десятые номера топ-клубов

  • Челси – Коул Палмер
  • Манчестер Юнайтед – Матеус Кунья
  • Бавария – Джамал Мусиала
  • Барселона – Ламин Ямаль
  • Реал – Килиан Мбаппе

Предыдущие обладатели десятого номера

  • Челси – Михаил Мудрик
  • Манчестер Юнайтед – Маркус Решфорд
  • Бавария – Лерой Сане
  • Барселона – Ансу Фати
  • Реал – Лука Модрич
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игровой номер Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Коул Палмер Матеус Кунья Джамал Мусиала Челси Манчестер Юнайтед Бавария Барселона Реал Мадрид
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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