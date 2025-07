Пять топ-клубов имеют новых владельцев десятого номера

В новом сезоне 2025/26 в пяти крупных клубах произошла смена игроков, которые будут играть под десятым номером.

Новыми «десятками» отметились «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона» и «Реал».

Новые десятые номера топ-клубов

Предыдущие обладатели десятого номера

Number 🔟 has some new faces this season! 🔥



