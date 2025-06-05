ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
Клуб отдал 10-й номер украинца Коулу Палмеру
Лондонский «Челси» официально объявил, что с нового сезона английский полузащитник Коул Палмер будет играть под 10-м номером.
Ранее «десятка» принадлежала украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который сейчас отстранен от футбола из-за допинг-скандала. До того, как взять 10-й номер, Мудрик играл за «Челси» с числом 15 на спине.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. На счету Коула Палмера 46 поединков, 15 голов и 12 ассистов в нынешней кампании.
Ранее переход Михаила Мудрика в «Челси» попал в рейтинг худших трансферов в истории футбола.
Chelsea FC can confirm Cole Palmer will change shirt number ahead of our 25/26 campaign. 👕— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 5, 2025
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