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Англия
05 июня 2025, 12:27 |
2563
2

ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует

Клуб отдал 10-й номер украинца Коулу Палмеру

05 июня 2025, 12:27 |
2563
2
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» официально объявил, что с нового сезона английский полузащитник Коул Палмер будет играть под 10-м номером.

Ранее «десятка» принадлежала украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который сейчас отстранен от футбола из-за допинг-скандала. До того, как взять 10-й номер, Мудрик играл за «Челси» с числом 15 на спине.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. На счету Коула Палмера 46 поединков, 15 голов и 12 ассистов в нынешней кампании.

Ранее переход Михаила Мудрика в «Челси» попал в рейтинг худших трансферов в истории футбола.

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Коул Палмер Михаил Мудрик игровой номер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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Комментарии 2
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SHN
Вообще не понял как изначально ему дали этот номер
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+2
KIEWADIM
Плювок в спину нашому ветеранові))
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+1
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