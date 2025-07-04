Кунья стал новой «десяткой» Манчестер Юнайтед

Матеус Кунья стал новым обладателем футболки «Манчестер Юнайтед» с номером 10 на спине.

В прошлом месяце бразилец подписал с «красными дьяволами» 5-летний контракт.

Известный портал Transfermarkt вспомнил игроков, которые носили этот номер в клубе в эпоху АПЛ: