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  4. Кунья стал новой «десяткой» Манчестер Юнайтед
Англия
04 июля 2025, 19:38 |
351
0

Кунья стал новой «десяткой» Манчестер Юнайтед

Кто из известных игроков клуба имел данный номер в эпоху АПЛ?

04 июля 2025, 19:38 |
351
0
Кунья стал новой «десяткой» Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Матеус Кунья стал новым обладателем футболки «Манчестер Юнайтед» с номером 10 на спине.

В прошлом месяце бразилец подписал с «красными дьяволами» 5-летний контракт.

Известный портал Transfermarkt вспомнил игроков, которые носили этот номер в клубе в эпоху АПЛ:

  • Матеус Кунья: 2025/26
  • Маркус Решфорд: 2018/19-2024/25
  • Златан Ибрагимович: 2017/18
  • Уэйн Руни: 2007/08-2017/18
  • Пол Скоулз: 2007/08
  • Рууд ван Нистелрой: 2001/02-2005/06
  • Тедди Шерингем: 1997/98-2000/01
  • Дэвид Бекхэм: 1996/97
  • Рой Кин: 1995/96
  • Майк Фелан: 1992/93
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Матеус Кунья Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика игровой номер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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