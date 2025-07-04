Англия04 июля 2025, 19:38 |
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Кунья стал новой «десяткой» Манчестер Юнайтед
Кто из известных игроков клуба имел данный номер в эпоху АПЛ?
04 июля 2025, 19:38 |
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Матеус Кунья стал новым обладателем футболки «Манчестер Юнайтед» с номером 10 на спине.
В прошлом месяце бразилец подписал с «красными дьяволами» 5-летний контракт.
Известный портал Transfermarkt вспомнил игроков, которые носили этот номер в клубе в эпоху АПЛ:
- Матеус Кунья: 2025/26
- Маркус Решфорд: 2018/19-2024/25
- Златан Ибрагимович: 2017/18
- Уэйн Руни: 2007/08-2017/18
- Пол Скоулз: 2007/08
- Рууд ван Нистелрой: 2001/02-2005/06
- Тедди Шерингем: 1997/98-2000/01
- Дэвид Бекхэм: 1996/97
- Рой Кин: 1995/96
- Майк Фелан: 1992/93
No pressure Matheus...🇧🇷 pic.twitter.com/buifhpew7c— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 4, 2025
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