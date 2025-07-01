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  4. Лотар Маттеус, Арьен Роббен. Джамал Мусиала стал новой десяткой Баварии
Германия
01 июля 2025, 13:09 |
48
0

Лотар Маттеус, Арьен Роббен. Джамал Мусиала стал новой десяткой Баварии

Кто из известных игроков мюнхенцев выступал под этим номером?

01 июля 2025, 13:09 |
48
0
Лотар Маттеус, Арьен Роббен. Джамал Мусиала стал новой десяткой Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Джамал Мусиала получил номер 10 в «Баварии» после того, как Лерой Сане покинул команду.

Кто играл в Баварии под этим номером? Transfermarkt вспомнил известных игроков, которые носили футболку мюнхенской команды с номером 10 на спине:

  • Ули Генесс (1970/71-1977/78)
  • Бранко Облак (1978/79-1979/80)
  • Вольфганг Дреммлер (1980/81-1982/83)
  • Михаэль Румменигге (1983/84-1987/88)
  • Олаф Тон (1988/89-1991/92)
  • Лотар Маттеус (1992/93-1999/00)
  • Чириако Сфорца (2000/01-2001/02)
  • Рой Макаай (2003/04-2006/07)
  • Арьен Роббен (2009/10-2018/19)
  • Филиппе Коутиньо (2019/20)
  • Лерой Сане (2020/21-2024/25)
  • Джамал Мусиала (с 2025/26)
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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