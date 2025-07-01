Германия01 июля 2025, 13:09 |
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Лотар Маттеус, Арьен Роббен. Джамал Мусиала стал новой десяткой Баварии
Кто из известных игроков мюнхенцев выступал под этим номером?
01 июля 2025, 13:09 |
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Джамал Мусиала получил номер 10 в «Баварии» после того, как Лерой Сане покинул команду.
Кто играл в Баварии под этим номером? Transfermarkt вспомнил известных игроков, которые носили футболку мюнхенской команды с номером 10 на спине:
- Ули Генесс (1970/71-1977/78)
- Бранко Облак (1978/79-1979/80)
- Вольфганг Дреммлер (1980/81-1982/83)
- Михаэль Румменигге (1983/84-1987/88)
- Олаф Тон (1988/89-1991/92)
- Лотар Маттеус (1992/93-1999/00)
- Чириако Сфорца (2000/01-2001/02)
- Рой Макаай (2003/04-2006/07)
- Арьен Роббен (2009/10-2018/19)
- Филиппе Коутиньо (2019/20)
- Лерой Сане (2020/21-2024/25)
- Джамал Мусиала (с 2025/26)
Jamal #Musiala übernimmt die Rückennummer 10 beim #FCBayern - und tritt in große Fußstapfen! 👑 pic.twitter.com/BXJg14jUAe— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 1, 2025
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