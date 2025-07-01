Лотар Маттеус, Арьен Роббен. Джамал Мусиала стал новой десяткой Баварии

Джамал Мусиала получил номер 10 в «Баварии» после того, как Лерой Сане покинул команду.

Кто играл в Баварии под этим номером? Transfermarkt вспомнил известных игроков, которые носили футболку мюнхенской команды с номером 10 на спине:

Ули Генесс (1970/71-1977/78)

Бранко Облак (1978/79-1979/80)

Вольфганг Дреммлер (1980/81-1982/83)

Михаэль Румменигге (1983/84-1987/88)

Олаф Тон (1988/89-1991/92)

Лотар Маттеус (1992/93-1999/00)

Чириако Сфорца (2000/01-2001/02)

Рой Макаай (2003/04-2006/07)

Арьен Роббен (2009/10-2018/19)

Филиппе Коутиньо (2019/20)

Лерой Сане (2020/21-2024/25)

Джамал Мусиала (с 2025/26)