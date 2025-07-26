Романо подтвердил. ПСЖ сделает новое предложение о трансфере Забарного
В трансфере украинского защитника заинтересован президент клуба Нассер Аль-Хелаифи
Трансферная сага вокруг защитника английского «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного продолжает набирать обороты.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ, который сделал два безуспешных предложения о переходе, но получил отказ. Чемпионы Лиги 1 после этого заявили, что выходят из переговоров, однако ситуация изменилась в последнее время.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в трансфере Забарного заинтересован лично президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который решил взять участие в переговорах с клубом АПЛ.
ПСЖ подготовил новое, третье предложение о трансфере украинского защитника. По последним данным, «Борнмут» получит гарантированную сумму в размере 60 млн евро и бонусы, размер которых пока неизвестен.
«Борнмут» требует, чтобы сумма трансфера вместе с бонусами составила 70 млн евро. Именно этот пункт и вызывает наибольшие разногласия между сторонами. Напомним, сам Забарный уже согласовал условия личного контракта с победителем Лиги чемпионов.
🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have new bid ready for Ilya Zabarny as talks are set to accelerate with Bournemouth.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025
Nasser Al Khelaifi, also involved as PSG want to get their top centre back target. pic.twitter.com/73qm4HUv8r
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