Романо подтвердил. ПСЖ сделает новое предложение о трансфере Забарного

Трансферная сага вокруг защитника английского «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного продолжает набирать обороты.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ, который сделал два безуспешных предложения о переходе, но получил отказ. Чемпионы Лиги 1 после этого заявили, что выходят из переговоров, однако ситуация изменилась в последнее время.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в трансфере Забарного заинтересован лично президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который решил взять участие в переговорах с клубом АПЛ.

ПСЖ подготовил новое, третье предложение о трансфере украинского защитника. По последним данным, «Борнмут» получит гарантированную сумму в размере 60 млн евро и бонусы, размер которых пока неизвестен.

«Борнмут» требует, чтобы сумма трансфера вместе с бонусами составила 70 млн евро. Именно этот пункт и вызывает наибольшие разногласия между сторонами. Напомним, сам Забарный уже согласовал условия личного контракта с победителем Лиги чемпионов.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have new bid ready for Ilya Zabarny as talks are set to accelerate with Bournemouth.



Nasser Al Khelaifi, also involved as PSG want to get their top centre back target. pic.twitter.com/73qm4HUv8r