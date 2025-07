Фабрицио Романо: Забарный хочет перейти из Борнмута в ПСЖ

Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный хочет продолжить карьеру во французском «ПСЖ», сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, 22-летний украинец достиг устной договоренности с ПСЖ еще в июне. Парижане не оставляют попыток подписать Забарного и готовят новое улучшенное предложение «Борнмуту» после предыдущего, которое английский клуб отклонил.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за трансфер 55–60 млн евро, однако «Борнмут» стремится получить около 70 млн евро.

В то же время, по данным Романо, несмотря на слухи, «Тоттенхэм» в настоящее время не ведет никаких активных переговоров по Забарному.

Илья перешел в «Борнмут» из «Динамо» в январе 2023 года за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 он провел 39 матчей и отметился одной результативной передачей. В июле 2024 года украинец продлил контракт с «вишнями» до лета 2029 года.

🚨🔴🔵 Ilya Zabarny wants PSG and Paris Saint-Germain are set to improve their bid!



The verbal agreement has been reached with Zabarny in June and PSG are set to approach Bournemouth again.



No active talks with Tottenham so far despite reports. pic.twitter.com/wBtCeoagYD