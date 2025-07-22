Фабрицио Романо: Забарный хочет перейти из Борнмута в ПСЖ

Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный хочет продолжить карьеру во французском «ПСЖ», сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, 22-летний украинец достиг устной договоренности с ПСЖ еще в июне. Парижане не оставляют попыток подписать Забарного и готовят новое улучшенное предложение «Борнмуту» после предыдущего, которое английский клуб отклонил.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за трансфер 55–60 млн евро, однако «Борнмут» стремится получить около 70 млн евро.

В то же время, по данным Романо, несмотря на слухи, «Тоттенхэм» в настоящее время не ведет никаких активных переговоров по Забарному.

Илья перешел в «Борнмут» из «Динамо» в январе 2023 года за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 он провел 39 матчей и отметился одной результативной передачей. В июле 2024 года украинец продлил контракт с «вишнями» до лета 2029 года.