Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного

Французский ПСЖ пытается сделать всё возможное для трансфера украинского защитника Борнмута Ильи Забарного, сообщает RMC Sport.

Так, по информации источника, из-за отсутствия прогресса в переговорах по 22-летнему игроку президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи решил лично вмешаться в диалог с английским клубом. Отмечается, что глава ПСЖ часто идет на подобные шаги, чтобы добиться соглашения в переговорных процессах.

Ожидается, что участие Аль-Хелаифи в переговорах, а также средства, которые парижский клуб получил в виде процентов от трансфера бывшего игрока ПСЖ Уго Экитике из Айнтрахта в Ливерпуль, должны помочь французскому клубу подписать украинского защитника.

Ранее сообщалось, что английский Тоттенхэм готов заплатить за трансфер Забарного более 70 миллионов евро.