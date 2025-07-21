Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Нассер Аль-Хелаифи лично вмешался в переговоры с Борнмутом
Французский ПСЖ пытается сделать всё возможное для трансфера украинского защитника Борнмута Ильи Забарного, сообщает RMC Sport.
Так, по информации источника, из-за отсутствия прогресса в переговорах по 22-летнему игроку президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи решил лично вмешаться в диалог с английским клубом. Отмечается, что глава ПСЖ часто идет на подобные шаги, чтобы добиться соглашения в переговорных процессах.
Ожидается, что участие Аль-Хелаифи в переговорах, а также средства, которые парижский клуб получил в виде процентов от трансфера бывшего игрока ПСЖ Уго Экитике из Айнтрахта в Ливерпуль, должны помочь французскому клубу подписать украинского защитника.
Ранее сообщалось, что английский Тоттенхэм готов заплатить за трансфер Забарного более 70 миллионов евро.
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