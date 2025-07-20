Суперпредложение. За Забарного готовы заплатить более 70 млн евро

Английский «Тоттенхэм» проявляет серьезную заинтересованность в подписании украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, лондонский клуб готовит предложение по 22-летнему игроку, сумма которого составит более 70 млн евро с учетом бонусов.

Однако отмечается, что сам украинец все еще заинтересован в переходе во французский «ПСЖ» и на данный момент не ведет активных переговоров с другими претендентами.

Ранее сообщалось, что Забарный отреагировал на интерес со стороны «Тоттенхэма». Украинец полностью сосредоточен на том, чтобы стать игроком французского «ПСЖ».