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Англия
20 июля 2025, 23:30 | Обновлено 20 июля 2025, 23:36
1063
0

Суперпредложение. За Забарного готовы заплатить более 70 млн евро

Украинского защитника Борнмута очень хочет подписать Тоттенхэм

20 июля 2025, 23:30 | Обновлено 20 июля 2025, 23:36
1063
0
Суперпредложение. За Забарного готовы заплатить более 70 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Тоттенхэм» проявляет серьезную заинтересованность в подписании украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, лондонский клуб готовит предложение по 22-летнему игроку, сумма которого составит более 70 млн евро с учетом бонусов.

Однако отмечается, что сам украинец все еще заинтересован в переходе во французский «ПСЖ» и на данный момент не ведет активных переговоров с другими претендентами.

Ранее сообщалось, что Забарный отреагировал на интерес со стороны «Тоттенхэма». Украинец полностью сосредоточен на том, чтобы стать игроком французского «ПСЖ».

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Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ Борнмут Тоттенхэм ПСЖ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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