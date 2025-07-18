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Англия
18 июля 2025, 23:55 | Обновлено 18 июля 2025, 23:57
1101
0

Забарный отреагировал на интерес Тоттенхэма. Уже известно, что решил Илья

Украинский защитник не изменил свою позицию

18 июля 2025, 23:55 | Обновлено 18 июля 2025, 23:57
1101
0
Забарный отреагировал на интерес Тоттенхэма. Уже известно, что решил Илья
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Борьба между потенциальными покупателями за украинского защитника «Борнмута» Иллю Забарного набирает обороты.

Главным претендентом на 22-летнего игрока считается «ПСЖ». Однако чемпион Франции все еще не готов платить за украинца 70 миллионов евро, которые требует «Борнмут».

Перехватить Забарного у «ПСЖ» может «Тоттенхэм». Лондонский клуб готов удовлетворить финансовые требования «Борнмута», но ему также еще предстоит убедить Иллю принять их предложение.

Однако, как сообщает TBR Football, украинец, несмотря на активный интерес со стороны «Тоттенхэма», полностью сосредоточен на том, чтобы стать игроком французского клуба, с которым он уже согласовал условия личного контракта.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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