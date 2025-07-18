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Англия
18 июля 2025, 23:17 | Обновлено 18 июля 2025, 23:19
639
0

Источник: ПСЖ нашел «ключ» к трансферу Забарного

Парижcкий клуб может включить в соглашение центрбека Лукаса Бералдо

18 июля 2025, 23:17 | Обновлено 18 июля 2025, 23:19
639
0
Источник: ПСЖ нашел «ключ» к трансферу Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «ПСЖ» сделает новое предложение английскому «Борнмуту» по поводу украинского защитника Ильи Забарного, сообщает livefoot.fr.

По данным источника, парижане рассматривают возможность включения в сделку своего центрального защитника Лукаса Бералдо.

Отмечается, что такое предложение может понравиться «Борнмуту», который пытается найти замену Забарному.

«ПСЖ» за счет включения в сделку бразильского защитника сможет снизить сумму трансфера украинца, за которого английский клуб хочет получить не менее 70 миллионов евро.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Лукас Бералдо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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