Источник: ПСЖ нашел «ключ» к трансферу Забарного

Французский «ПСЖ» сделает новое предложение английскому «Борнмуту» по поводу украинского защитника Ильи Забарного, сообщает livefoot.fr.

По данным источника, парижане рассматривают возможность включения в сделку своего центрального защитника Лукаса Бералдо.

Отмечается, что такое предложение может понравиться «Борнмуту», который пытается найти замену Забарному.

«ПСЖ» за счет включения в сделку бразильского защитника сможет снизить сумму трансфера украинца, за которого английский клуб хочет получить не менее 70 миллионов евро.