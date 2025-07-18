Источник: ПСЖ нашел «ключ» к трансферу Забарного
Парижcкий клуб может включить в соглашение центрбека Лукаса Бералдо
Французский «ПСЖ» сделает новое предложение английскому «Борнмуту» по поводу украинского защитника Ильи Забарного, сообщает livefoot.fr.
По данным источника, парижане рассматривают возможность включения в сделку своего центрального защитника Лукаса Бералдо.
Отмечается, что такое предложение может понравиться «Борнмуту», который пытается найти замену Забарному.
«ПСЖ» за счет включения в сделку бразильского защитника сможет снизить сумму трансфера украинца, за которого английский клуб хочет получить не менее 70 миллионов евро.
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