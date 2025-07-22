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Англия
22 июля 2025, 10:53 |
1004
0

ПСЖ определился, что будет делать дальше с трансфером Забарного

Фабрицио Романо сообщил новые подробности о возможном переходе защитника

22 июля 2025, 10:53 |
1004
0
ПСЖ определился, что будет делать дальше с трансфером Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский ПСЖ принял решение продолжить борьбу за защитника английского «Борнмута» и сборной Украины Илью Забарного. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Победитель Лиги чемпионов давно согласовал условия личного контракта с 22-летним футболистом, но никак не может договориться с клубом Английской Премьер-лиги.

Оба предложения ПСЖ были отклонены, после этого спортивный директор французской команди Луиш Кампуш заявил, что его клуб прекращает переговоры о трансфере Ильи.

На данный момент ситуация изменилась. Романо сообщил, что ПСЖ возобновляет борьбу за украинского защитника и готов повысить свое предложение. Предыдущий раз «Борнмут» отказался от 60 млн евро.

Забарный перебрался в Премьер-лигу из киевского «Динамо» за 22,7 млн евро в январе 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал один ассист. Ориентировочная стоимость защитника составляет 42 млн евро.

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Борнмут ПСЖ Илья Забарный Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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