20-кратный победитель турниров Grand Slam посетил академию Надаля
Дети Федерера приняли участие в тренировочном лагере
20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP Роджер Федерер в четверг, 17 июля, посетил академию Рафаэля Надаля.
Уже на следующий день выяснилось, что стало поводом для встречи двух легенд мирового тенниса, а именно – участие двух детей швейцарца в одном из тренировочных лагерей, проходящих в академии.
Оба чемпиона побывали на тренировках детей, которые в эти недели занимаются на кортах, и отметили высокую активность в академии, а также нашли время для фотографий с юными участниками. Это не первый визит Федерера в академию, расположенную в Манакоре (Испания) – он присутствовал на ее официальном открытии в 2016 году и приезжал также в январе 2024 года.
Федерер поддерживает теплые отношения с Надалем вне корта, несмотря на то, что в свое время они вели историческое соперничество в туре ATP, встретившись друг с другом 40 раз.
An unforgettable day with @RafaelNadal & @rogerfederer at the @rnadalacademy! 🤗 pic.twitter.com/Ko8yGW5sSX— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) July 18, 2025
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