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18 июля 2025, 19:35 | Обновлено 18 июля 2025, 19:37
218
0

20-кратный победитель турниров Grand Slam посетил академию Надаля

Дети Федерера приняли участие в тренировочном лагере

18 июля 2025, 19:35 | Обновлено 18 июля 2025, 19:37
218
0
20-кратный победитель турниров Grand Slam посетил академию Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine

20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP Роджер Федерер в четверг, 17 июля, посетил академию Рафаэля Надаля.

Уже на следующий день выяснилось, что стало поводом для встречи двух легенд мирового тенниса, а именно – участие двух детей швейцарца в одном из тренировочных лагерей, проходящих в академии.

Оба чемпиона побывали на тренировках детей, которые в эти недели занимаются на кортах, и отметили высокую активность в академии, а также нашли время для фотографий с юными участниками. Это не первый визит Федерера в академию, расположенную в Манакоре (Испания) – он присутствовал на ее официальном открытии в 2016 году и приезжал также в январе 2024 года.

Федерер поддерживает теплые отношения с Надалем вне корта, несмотря на то, что в свое время они вели историческое соперничество в туре ATP, встретившись друг с другом 40 раз.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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