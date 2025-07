Дерби ирландского острова. Линфилд и Шелбурн определили лучшего в ЛЧ

Ирландский «Шелбурн» завоевал путевку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В дерби острова Ирландия «Шелбурн» переиграл североирландский «Линфилд» по сумме двух матчей после ответной встречи в Белфасте.

После домашней победы (1:0) в первом матче команда из Дублина сумела удержать преимущество в выездном поединке.

На 25-й минуте Аластер Кут открыл счет, однако до перерыва хозяева отыгрались – Крис Шилдс реализовал пенальти.

Встреча завершилась со счетом 1:1, и по сумме двух матчей (2:1) дальше прошел «Шелбурн».

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Шелбурн» сыграет с азербайджанским «Карабахом». «Линфилд» продолжит выступления в Лиге конференций, где встретится с «Жальгирисом» Вильнюс.

Лига чемпионов. Квалификация Q1

Ответный матч. 16 июля 2025

Линфилд (Северная Ирландия) – Шелбурн (Ирландия) – 1:1

Голы: Шилдс, 45+3 (пен) – Кут, 25

Первый матч – 0:1

