Линфилд – Шелбурн – 1:1. Сложное ирландское дерби. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Ирландский «Шелбурн» завоевал путевку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
В дерби острова Ирландия «Шелбурн» переиграл североирландский «Линфилд» по сумме двух матчей после ответной встречи в Белфасте.
После домашней победы (1:0) в первом матче команда из Дублина сумела удержать преимущество в выездном поединке.
На 25-й минуте Аластер Кут открыл счет, однако до перерыва хозяева отыгрались – Крис Шилдс реализовал пенальти.
Встреча завершилась со счетом 1:1, и по сумме двух матчей (2:1) дальше прошел «Шелбурн».
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Шелбурн» сыграет с азербайджанским «Карабахом». «Линфилд» продолжит выступления в Лиге конференций, где встретится с «Жальгирисом» Вильнюс.
Лига чемпионов. Квалификация Q1
Ответный матч. 16 июля 2025
Линфилд (Северная Ирландия) – Шелбурн (Ирландия) – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Шилдс, 45+3 (пен) – Кут, 25
Видео голов и обзор матча
События матча
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