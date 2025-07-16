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Линфилд
16.07.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Шелбурн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 июля 2025, 20:56 |
576
0

Линфилд – Шелбурн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 16 июля в 21:45 по Киеву

16 июля 2025, 20:56 |
576
0
Линфилд – Шелбурн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Линфилд

В среду, 16 июля состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между североирландским «Линфилдом» и ирландским «Шелбурном». По киевскому времени игра начнется в 21:45. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «Шелбурна».

Линфилд

В прошлом сезоне за 38 игр североирландской лиги коллектив набрал 85 очков и впервые за 3 года стал чемпионом, обойдя ближайшего конкурента на 22 балла. Однако в кубке не все так гладко – команда вылетела в 1/8 финала соревнований после поражения 2:1 в игре с «Глентораном». Также «Линфилду» не удалось завладеть Суперкубком Северной Ирландии, клуб уступил «Данганнону» в серии пенальти.

Шелбурн

В этом году защита первого за 18 лет титула чемпиона проходит не слишком удачно для команды – в чемпионате Ирландии в 2025 году после 25 игр коллектив находится на 5 месте, имеет 35 очков и уступает лидеру «Шэмрок Роверс» на 14 зачетных пунктов. В кубке страны коллектив квалифицировался в 1/16 финала, а вот в февральской игре за суперкубок одолел «Дрогеду» со счетом 2:0.

Личные встречи

Кроме поединка квалификации Лиги Чемпионов, на прошлой неделе коллективы еще трижды встречались на Кубке Сетанта Спортс в 2005-2006 годах. Тогда 2 победы одержал «Линфилд», а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • «Шелбурн» забил 30 голов в этом сезоне чемпионата Ирландии - 3-й лучший показатель среди всех команд.
  • Ни одна команда не пропустила меньше голов в чемпионате Северной Ирландии в прошлом сезоне, чем «Линфилд» – 28 мячей.
  • «Линфилд» терпел поражение в последних 4 официальных играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Линфилд
16 июля 2025 -
21:45
Шелбурн
Тотал меньше 2.5 1.71 Сделать ставку

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Линфилд Шелбурн Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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