Дерби большого острова. Чемпионы Ирландии и Северной Ирландии сыграли в ЛЧ

Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

В ЛЧ состоялось дерби большого острова. Чемпионы Ирландии и Северной Ирландии сыграли между собой в ЛЧ.

Шелбурн одержал победу над Линфилдом с минимальным перевесом (1:0).

Единственный гол на 58-й минуте забил Адемипо Одубеко.

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 9 июля

Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0

Гол: Адемипо Одубеко, 58

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