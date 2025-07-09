Лига чемпионов09 июля 2025, 23:41 | Обновлено 09 июля 2025, 23:44
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Дерби большого острова. Чемпионы Ирландии и Северной Ирландии сыграли в ЛЧ
Шелбурн одержал победу над Линфилдом с минимальным перевесом
09 июля 2025, 23:41 | Обновлено 09 июля 2025, 23:44
124
0
Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
В ЛЧ состоялось дерби большого острова. Чемпионы Ирландии и Северной Ирландии сыграли между собой в ЛЧ.
Шелбурн одержал победу над Линфилдом с минимальным перевесом (1:0).
Единственный гол на 58-й минуте забил Адемипо Одубеко.
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 9 июля
Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0
Гол: Адемипо Одубеко, 58
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