Квалификация ЛЧ. Лудогорец вырвал победу у беларусов, Стяуа получил перевес
Филип Калоч забил победный гол для болгарской команды на 87-й минуте
Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Болгарский Лудогорец вырвал победу у минского динамо (1:0), Филип Калоч забил победный гол на 87-й минуте.
Румынский ФКСБ (бывший Стяуа) обеспечил себе перевес над командой Интер Эскальдес из Андорры (3:1).
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 9 июля
Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь) – 1:0
Голы: Калоч, 87
ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румунія) – Інтер Эскальдес (Андорра) – 3:1
Голы: Микулеску, 37, Олару, 45+3 (пен), Стефанеску, 53 – Херманн, 65
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