Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация ЛЧ. Лудогорец вырвал победу у беларусов, Стяуа получил перевес
Лига Чемпионов
Лудогорец
09.07.2025 20:30 – FT 1 : 0
Динамо Минск
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 июля 2025, 22:37 | Обновлено 09 июля 2025, 22:49
48
0

Квалификация ЛЧ. Лудогорец вырвал победу у беларусов, Стяуа получил перевес

Филип Калоч забил победный гол для болгарской команды на 87-й минуте

09 июля 2025, 22:37 | Обновлено 09 июля 2025, 22:49
48
0
Квалификация ЛЧ. Лудогорец вырвал победу у беларусов, Стяуа получил перевес
ФК Лудогорец

Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Болгарский Лудогорец вырвал победу у минского динамо (1:0), Филип Калоч забил победный гол на 87-й минуте.

Румынский ФКСБ (бывший Стяуа) обеспечил себе перевес над командой Интер Эскальдес из Андорры (3:1).

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 9 июля

Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь) – 1:0

Голы: Калоч, 87

ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румунія) – Інтер Эскальдес (Андорра) – 3:1

Голы: Микулеску, 37, Олару, 45+3 (пен), Стефанеску, 53 – Херманн, 65

Инфографика

По теме:
Победа Жальгириса. Потенциальные соперники Динамо в ЛЧ сыграли первый матч
Жальгирис – Хамрун Спартанс. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Кто является автором самого быстрого гола в истории Лиги чемпионов?
Лига чемпионов Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Динамо Минск Интер Эскальдес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
Футбол | 09 июля 2025, 05:32 0
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»

Француз – о Роналдо

ВИДЕО. Что происходит? ПСЖ уничтожает Реал со счетом 3:0
Футбол | 09 июля 2025, 22:41 0
ВИДЕО. Что происходит? ПСЖ уничтожает Реал со счетом 3:0
ВИДЕО. Что происходит? ПСЖ уничтожает Реал со счетом 3:0

Дубль в матче оформил Фабиан Руис

Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Теннис | 09.07.2025, 18:59
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Бокс | 09.07.2025, 08:56
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 09.07.2025, 01:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
08.07.2025, 16:45 1
Биатлон
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 3
Теннис
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 8
Футбол
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
07.07.2025, 19:50 1
Футбол
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 27
Теннис
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 2
Футбол
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем