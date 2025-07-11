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Лига Чемпионов
Лудогорец
09.07.2025 20:30 – FT 1 : 0
Динамо Минск
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 июля 2025, 03:41 | Обновлено 11 июля 2025, 03:49
8
0

Лудогорец – динамо минск – 1:0. Забили на 87 мин. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2025, 03:41 | Обновлено 11 июля 2025, 03:49
8
0
Лудогорец – динамо минск – 1:0. Забили на 87 мин. Видео гола и обзор
ФК Лудогорец

Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Болгарский Лудогорец вырвал победу у минского динамо (1:0).

Филип Калоч забил победный гол на 87-й минуте.

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 9 июля

Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь) – 1:0

Голы: Калоч, 87

Видео гола и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Калоч (Лудогорец).
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Динамо Минск Лудогорец Лига чемпионов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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