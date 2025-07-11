09.07.2025 20:30 – FT 1 : 0
Лига чемпионов11 июля 2025, 03:41 | Обновлено 11 июля 2025, 03:49
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Лудогорец – динамо минск – 1:0. Забили на 87 мин. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
11 июля 2025, 03:41 | Обновлено 11 июля 2025, 03:49
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Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Болгарский Лудогорец вырвал победу у минского динамо (1:0).
Филип Калоч забил победный гол на 87-й минуте.
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 9 июля
Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь) – 1:0
Голы: Калоч, 87
Видео гола и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Калоч (Лудогорец).
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