В среду, 9 июля состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Лудогорцем» и минским «Динамо». По киевскому времени игра начнется в 20:30.

Лудогорец

За 36 поединков национальной лиги коллектив завоевал 83 очка и в четырнадцатый раз подряд стал чемпионом Болгарии. Кроме этого, клуб также одержал победу в кубке страны, минимально одолев «ЦСКА София» в финале. Также в прошлом сезоне «Лудогорец» принимал участие в Лиге Европы, однако за 8 игр 1-го этапа турнира команде удалось набрать лишь 4 балла и занять 33-е место в таблице, из-за чего и болгары завершили участие в соревнованиях.

Динамо минск

Из-за какого-то странного недоразумения белорусские клубы до сих пор участвуют в еврокубках, а не остаются изолированными вместе с российскими командами. В прошлом сезоне минское «Динамо» даже выстрадало место в Лиге конференций, однако покинуло турнир после 6 игр, 3-х набранных зачетных пунктов и 33-го места в общей турнирной таблице. В сезоне 2024 коллектив стал чемпионом беларуси, набрав 68 очков в 30 играх. Однако в текущем розыгрыше команда после 15 поединков находится на 4 месте и отстает от лидера на 10 баллов.

Личные встречи

Коллективы уже встречались в квалификации Лиги чемпионов в июле прошлого года. Тогда по итогу 2-х игр со счетом 2:1 дальше прошел «Лудогорец».

Интересные факты

Перед квалификацией «Лудогорец» провел 4 контрольных поединка, однако не смог победить ни в одном из них.

В последних 5-ти играх чемпионата Болгарии «Лудогорец» не одержал ни одной победы. Правда, к моменту проведения этих поединков коллектив уже обеспечил себе 1-е место.

Только в 1 из последних 7 поединков минское «Динамо» забивало более 1 гола.

Прогноз

Я поставлю на победу «Лудогорца» с форой –1.5 и коэффициентом 1.88.

Прогноз Sport.ua Лудогорец Динамо Минск Лудогорец с форой -1.5 1.88 Сделать ставку

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