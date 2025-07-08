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09.07.2025 20:30 - : -
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08 июля 2025, 17:40 | Обновлено 08 июля 2025, 18:58
72
0

Лудогорец – Динамо минск. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 9 июля в 20:30 по Киеву

08 июля 2025, 17:40 | Обновлено 08 июля 2025, 18:58
72
0
Лудогорец – Динамо минск. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Лудогорец

В среду, 9 июля состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Лудогорцем» и минским «Динамо». По киевскому времени игра начнется в 20:30.

Лудогорец

За 36 поединков национальной лиги коллектив завоевал 83 очка и в четырнадцатый раз подряд стал чемпионом Болгарии. Кроме этого, клуб также одержал победу в кубке страны, минимально одолев «ЦСКА София» в финале. Также в прошлом сезоне «Лудогорец» принимал участие в Лиге Европы, однако за 8 игр 1-го этапа турнира команде удалось набрать лишь 4 балла и занять 33-е место в таблице, из-за чего и болгары завершили участие в соревнованиях.

Динамо минск

Из-за какого-то странного недоразумения белорусские клубы до сих пор участвуют в еврокубках, а не остаются изолированными вместе с российскими командами. В прошлом сезоне минское «Динамо» даже выстрадало место в Лиге конференций, однако покинуло турнир после 6 игр, 3-х набранных зачетных пунктов и 33-го места в общей турнирной таблице. В сезоне 2024 коллектив стал чемпионом беларуси, набрав 68 очков в 30 играх. Однако в текущем розыгрыше команда после 15 поединков находится на 4 месте и отстает от лидера на 10 баллов.

Личные встречи

Коллективы уже встречались в квалификации Лиги чемпионов в июле прошлого года. Тогда по итогу 2-х игр со счетом 2:1 дальше прошел «Лудогорец».

Интересные факты

  • Перед квалификацией «Лудогорец» провел 4 контрольных поединка, однако не смог победить ни в одном из них.
  • В последних 5-ти играх чемпионата Болгарии «Лудогорец» не одержал ни одной победы. Правда, к моменту проведения этих поединков коллектив уже обеспечил себе 1-е место.
  • Только в 1 из последних 7 поединков минское «Динамо» забивало более 1 гола.

Прогноз

Я поставлю на победу «Лудогорца» с форой –1.5 и коэффициентом 1.88.

Прогноз Sport.ua
Лудогорец
9 июля 2025 -
20:30
Динамо Минск
Лудогорец с форой -1.5 1.88 Сделать ставку

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Лудогорец Динамо Минск Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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