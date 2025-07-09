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Жальгирис
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Лига чемпионов
09 июля 2025, 21:05 | Обновлено 09 июля 2025, 21:21
798
2

Победа Жальгириса. Потенциальные соперники Динамо в ЛЧ сыграли первый матч

Команда Хамрун Спартанс из Мальты пропустила два мяча в Вильнюсе

09 июля 2025, 21:05 | Обновлено 09 июля 2025, 21:21
798
2
Победа Жальгириса. Потенциальные соперники Динамо в ЛЧ сыграли первый матч
ФК Жальгирис

Литовский «Жальгирис» сделал весомый шаг в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Команда из Вильнюса одержала победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» в первом матче противостояния.

Встреча, которая состоялась 9 июля в Вильнюсе на стадионе LFF, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет открыл Ливиу Антал на 59-й минуте. Окончательный результат установил Кассим Хаджи на 85-й минуте.

Ответный матч состоится 16 июля на Мальте, на домашней арене клуба «Хамрун Спартанс».

Победитель этой пары во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с киевским «Динамо».

Лига чемпионов. Квалификация Q1

Первый матч. 9 июля 2025, Вильнюс, стадион LFF

Жальгирис Вильнюс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 2:0

Голы: Ливиу Антал, 59, Кассим Хаджи, 85

Инфографика

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Жальгирис Вильнюс Лига чемпионов Хамрун Спартанс Динамо Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Battersea
Где литовцы? Румын и коморец)
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-1
Arera
Так же будет и с динама. Верю в это!
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-3
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