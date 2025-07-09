Победа Жальгириса. Потенциальные соперники Динамо в ЛЧ сыграли первый матч
Команда Хамрун Спартанс из Мальты пропустила два мяча в Вильнюсе
Литовский «Жальгирис» сделал весомый шаг в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Команда из Вильнюса одержала победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» в первом матче противостояния.
Встреча, которая состоялась 9 июля в Вильнюсе на стадионе LFF, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Счет открыл Ливиу Антал на 59-й минуте. Окончательный результат установил Кассим Хаджи на 85-й минуте.
Ответный матч состоится 16 июля на Мальте, на домашней арене клуба «Хамрун Спартанс».
Победитель этой пары во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с киевским «Динамо».
Лига чемпионов. Квалификация Q1
Первый матч. 9 июля 2025, Вильнюс, стадион LFF
Жальгирис Вильнюс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 2:0
Голы: Ливиу Антал, 59, Кассим Хаджи, 85
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