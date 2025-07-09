Победа Жальгириса. Потенциальные соперники Динамо в ЛЧ сыграли первый матч

Литовский «Жальгирис» сделал весомый шаг в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Команда из Вильнюса одержала победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» в первом матче противостояния.

Встреча, которая состоялась 9 июля в Вильнюсе на стадионе LFF, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет открыл Ливиу Антал на 59-й минуте. Окончательный результат установил Кассим Хаджи на 85-й минуте.

Ответный матч состоится 16 июля на Мальте, на домашней арене клуба «Хамрун Спартанс».

Победитель этой пары во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с киевским «Динамо».

Лига чемпионов. Квалификация Q1

Первый матч. 9 июля 2025, Вильнюс, стадион LFF

Жальгирис Вильнюс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 2:0

Голы: Ливиу Антал, 59, Кассим Хаджи, 85

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