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Жальгирис
09.07.2025 19:00 - : -
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Лига чемпионов
08 июля 2025, 05:52 | Обновлено 08 июля 2025, 05:53
128
0

Жальгирис – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 9 июля и начнется в 19:00 по Киеву

08 июля 2025, 05:52 | Обновлено 08 июля 2025, 05:53
128
0
Жальгирис – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Жальгирис

9 июля на ЛФФ пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Жальгирис Вильнюс встретится с Хамрун Спартанс. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Жальгирис Вильнюс

Команда была на виду еще в советские времена. И, как часто было и в других республиках, поначалу она была №1 после восстановления независимости. Но дальше в литовском футболе появились новые флагманы. Тем не менее, и потом были новые всплески, в том числе в 2020-2022 взяли три чемпионства. И вернули себе трофей в прошлом розыгрыше, после годичной паузы.

Но очевидно, что сохранить первое место у клуба из Вильнюса явно не получается. Хуже того, фаворит откатился в нижнюю часть таблицы. На данный момент нынешний лидер, одноклубники из Каунаса, набрали практически вдвое больше очков. Так что вполне можно сейчас попытаться добиться успеха в еврокубке, переключив на них свое внимание и силы.

Хамрун Спартанс

Клуб начинает претендовать на то, чтобы стать сейчас в мальтийском футболе безусловным лидером. Достаточно сказать, что чемпионский титул, что был добыт весной, стал четвертым кряду, и 11-м всего.

Но не стоит забывать, как именно брали крайнее золото. Ведь поначалу в сезоне 2024/2025 были у обладателя титула довольно посредственные результаты. Но, главное, в решающий момент прибавили и закончили в квартете лидеров, опередив в споре за 4-е место на несколько очков Хиберниан. А потом помог местный регламент, когда чемпиона определяли за счет стыковых поединков в первой четверки. И, обыграв по пенальти Флориану и выиграв решающий матч у Биркиркары за счет единственного мяча Прса, фактически четвертая команда стала чемпионом страны.

Статистика личных встреч

Клубы не так уж часто играют в еврокубках и уж точно в них не задерживались. Так что не удивительно, что они раньше друг с другом не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что в своей столице смогут достаточно легко победить балтийцы. Но они в ужасной форме, так что стоит присмотреться к ставке на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,91).

Прогноз Sport.ua
Жальгирис
9 июля 2025 -
19:00
Хамрун Спартанс
Хамрун не проиграет 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Жальгирис Вильнюс Хамрун Спартанс Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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