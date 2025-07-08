9 июля на ЛФФ пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Жальгирис Вильнюс встретится с Хамрун Спартанс. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Жальгирис Вильнюс

Команда была на виду еще в советские времена. И, как часто было и в других республиках, поначалу она была №1 после восстановления независимости. Но дальше в литовском футболе появились новые флагманы. Тем не менее, и потом были новые всплески, в том числе в 2020-2022 взяли три чемпионства. И вернули себе трофей в прошлом розыгрыше, после годичной паузы.

Но очевидно, что сохранить первое место у клуба из Вильнюса явно не получается. Хуже того, фаворит откатился в нижнюю часть таблицы. На данный момент нынешний лидер, одноклубники из Каунаса, набрали практически вдвое больше очков. Так что вполне можно сейчас попытаться добиться успеха в еврокубке, переключив на них свое внимание и силы.

Хамрун Спартанс

Клуб начинает претендовать на то, чтобы стать сейчас в мальтийском футболе безусловным лидером. Достаточно сказать, что чемпионский титул, что был добыт весной, стал четвертым кряду, и 11-м всего.

Но не стоит забывать, как именно брали крайнее золото. Ведь поначалу в сезоне 2024/2025 были у обладателя титула довольно посредственные результаты. Но, главное, в решающий момент прибавили и закончили в квартете лидеров, опередив в споре за 4-е место на несколько очков Хиберниан. А потом помог местный регламент, когда чемпиона определяли за счет стыковых поединков в первой четверки. И, обыграв по пенальти Флориану и выиграв решающий матч у Биркиркары за счет единственного мяча Прса, фактически четвертая команда стала чемпионом страны.

Статистика личных встреч

Клубы не так уж часто играют в еврокубках и уж точно в них не задерживались. Так что не удивительно, что они раньше друг с другом не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что в своей столице смогут достаточно легко победить балтийцы. Но они в ужасной форме, так что стоит присмотреться к ставке на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,91).