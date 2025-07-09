9 июля 2025 года в 19:00 по киевскому времени проходит первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Литовский Жальгирис принимает мальтийскую команду Хамрун Спартанс в Вильнюсе на стадионе LFF.

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Встреча проходит при судействе арбитра Санді Путроса из Дании.

Это первая игра двухматчевого противостояния, ответный матч пройдет через неделю в Мальте.

Победитель станет соперником киевского Динамо в Q2 Лиги чемпионов.

Жальгирис – Хамрун Спартанс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.