Жальгирис – Хамрун Спартанс. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 июля в 19:00 матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
9 июля 2025 года в 19:00 по киевскому времени проходит первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Литовский Жальгирис принимает мальтийскую команду Хамрун Спартанс в Вильнюсе на стадионе LFF.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча проходит при судействе арбитра Санді Путроса из Дании.
Это первая игра двухматчевого противостояния, ответный матч пройдет через неделю в Мальте.
Победитель станет соперником киевского Динамо в Q2 Лиги чемпионов.
Жальгирис – Хамрун Спартанс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.
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