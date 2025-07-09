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Лига Чемпионов
Жальгирис
09.07.2025 19:00 – перерыв 0 : 0
Хамрун Спартанс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 июля 2025, 19:35 | Обновлено 09 июля 2025, 19:42
210
0

Жальгирис – Хамрун Спартанс. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 июля в 19:00 матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

09 июля 2025, 19:35 | Обновлено 09 июля 2025, 19:42
210
0
Жальгирис – Хамрун Спартанс. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
ФК Жальгирис

9 июля 2025 года в 19:00 по киевскому времени проходит первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Литовский Жальгирис принимает мальтийскую команду Хамрун Спартанс в Вильнюсе на стадионе LFF.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча проходит при судействе арбитра Санді Путроса из Дании.

Это первая игра двухматчевого противостояния, ответный матч пройдет через неделю в Мальте.

Победитель станет соперником киевского Динамо в Q2 Лиги чемпионов.

Жальгирис – Хамрун Спартанс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

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Жальгирис Вильнюс Хамрун Спартанс Лига чемпионов смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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