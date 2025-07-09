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Лига чемпионов
09 июля 2025, 00:47 | Обновлено 09 июля 2025, 01:01
208
0

Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе

09 июля 2025, 00:47 | Обновлено 09 июля 2025, 01:01
208
0
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Финский КуПС одержал минимальную победу над молдовским Милсами (1:0).

Шведский Мальме уверенно победил в Грузии в матче против клуба Иберия 1999 (3:1).

Выиграл свой матч Ноа, клуб из Армении, который нанес поражение Будучности из Черногории (1:0).

Эстонская Левадия уступила латвийскому клубу РФШ (0:1), который был соперником киевского Динамо в минувшем сезоне Лиги Европы.

Боснийский чемпион Зриньски получил солидный перевес в первой игре против команды Виртус из Сан-Марино (2:0).

Клуб Эгнатия из Албании на последних минутах выиграл победу у Брейдаблика из Исландии (1:0).

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 8 июля

КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова) – 1:0

Гол: Руоппи, 73

Ноа (Армения) – Будучност (Черногория) – 1:0

Гол: Имран Улад Омар, 68

Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3

Голы: Рушевич, 86 – Бузанелло, 8, Гудьонссен, 58, Али, 70

Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия) – 0:1

Гол: Панич, 56 (пен)

Олимпия (Словения) – Кайрат (Казахстан) – 1:1

Голы: Диогу Пинту, 66 – Дастан Сатпаев, 59

Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:3

Голы: Йохансен, 28, Ватнхамар, 45+4 (пен) – Лопеш, 19, 31, Де Барр, 38 (пен)

Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург) – 1:0

Гол: Манай, 74

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония) – 0:0

Виртус (Сан-Марино) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 0:2

Голы: Бильбия, 45 (пен), 79

Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия) – 1:0

Гол: Груда, 90+3

Все результаты Q1

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Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции КуПС Милсами Ноа Ереван Будучност Иберия 1999 (Сабуртало) Мальме Левадия РФШ Рига Олимпия Любляна Кайрат Алматы Викингур Рейкьявик Линкольн Ред Импс Дрита Дифферданж Нью-Сейнтс Шкендия Виртус Аккуавива Зриньски Мостар Эгнатия Брейдаблик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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