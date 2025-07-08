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Лига чемпионов
08 июля 2025, 17:00 | Обновлено 08 июля 2025, 17:04
1729
3

На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона

Украину будут представлять 4 клуба: Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье

08 июля 2025, 17:00 | Обновлено 08 июля 2025, 17:04
1729
3
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
Коллаж Sport.ua

Вечером 8 июля стартует новый сезон трех еврокубковых турниров. Изучаем, как выглядит таблица коэффициентов УЕФА на старте нового евросезона.

На этой неделе будут сыграны первые матчи первого раунда квалификации (Q1) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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На старте нового евросезона 2025/26 Украина занимает 28-е место в рейтинге УЕФА (17.600), и это катастрофическое падение за последние два десятилетия.

Украина имеет 4 места в еврокубках сезона 2025/26:

  • Динамо как чемпион Украины будет стартовать в квалификации Q2 Лиги чемпионов
  • Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет с квалификации Q1 Лиги Европы
  • Александрия и Полесье будут стартовать со квалификации Q2 Лиги конференций

Первым среди украинских клубов будет стартовать донецкий Шахтер – матчами против финской команды Ильвес (10 и 17 июля) в квалификации Q1 Лиги Европы. В случае победы горняки выйдут в Q2 ЛЕ на турецкий Бешикташ, а в случае поражения – будут играть с нидерландским АЗ Алкммар в Q2 ЛК.

Киевское Динамо ожидает соперника в Q2 Лиги чемпионов. Им станет победитель 1-го раунда квалификации в противостоянии Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Александрия в Q2 Лиги конференций сыграет против команды, которая проиграет в паре Q2 ЛЕ: АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия).

Соперником житомирского Полесья под руководством Руслана Ротаня станет победитель дуэли Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра).

У новой таблицы коэффициентов убран сезон 2020/21. Финальный вид 5-летняя таблица коэффициентов примет летом 2026 года. Она влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28.

Задание-минимум: Украине по итогам сезона важно не опуститься ниже 29-й позиции, чтобы сохранить хотя бы текущий уровень представительства по раундам еврокубков (иначе один из клубов будет начинать в ЛК с 1-го раунда). Плюс было бы хорошо все-таки обогнать рф (18.299, 26-е место).

Задание-максимум: Украине надо подняться минимум на 22-е место, чтобы победитель УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как происходит в этом сезоне 2025/26).

Англия, лидер рейтинга, в этом евросезоне будет представлена рекордными 9 клубами. В топ-5 рейтинга также традиционно входят: Италия, Испания, Германия и Франция.

Интересно, что две страны потеряли своих представителей еще до старта сезона. Ирландский клуб Дрогеда Юнайтед исключен из Лиги конференций из-за нарушения правил УЕФА относительно собственности клубов – тот же владелец контролирует и датский Силькеборг, который также квалифицировался в еврокубки. По аналогичной причине отстранен словацкий клуб ДАК 1904 от участия в Лиге конференций – у него те же владельцы, что у венгерского клуба Дьор.

В клубном рейтинге УЕФА донецкий Шахтер (39.500) на старте нового евросезона занимает 52-е место, а киевское Динамо (16.000) символично замыкает топ-100.

Ждем, что принесет Украине новый евросезон!

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА

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таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Полесье Житомир Александрия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Sergei Aalst
Я не могу понять ! Что нельзя поставить вопрос ребром-какого монголам очки надбавляют? когда англичан после Эйзеля дисквалифицировали ,то ноль пунктов! Уебан этот коррупционер  словак ,самое интересно он там считает себя королем! Что еще раз доказывает ,что сменяемость власти -это должен быть закон
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+1
Гауптштурмфюрер
УГПЛ - топ 
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0
Lulinnha
Ниже 35--го места не опускаться не должны. Но и 15-е место возможно лет через 10.
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0
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