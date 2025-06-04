Таблица коэффициентов. Украина набрала меньше, чем в УЕФА подарили рф

В конце мая состоялись финалы всех трех еврокубковых турниров. Триумфаторами сезона стали ПСЖ (Лига чемпионов), Тоттенхэм (Лига Европы), Челси (Лига конференций).

По итогам сезона зафиксирована финальная 5-летняя таблица коэффициентов УЕФА.

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Украина завершила евросезон в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА на 23-м месте. Эта позиция определяет представительство украинских клубов в еврокубках сезона 2026/27.

Интересно, что за сезон Украина набрала меньше (3.600), чем в УЕФА подарили рф (4,333).

Очки в копилку принесли только Шахтер (11) и Динамо (7). Коэффициент Украины (33-е место в сезоне) получен путем деления 18 очков (17 + 11) на количество команд (5) = 3.600. Это один из наихудших показателей для сине-желтых в истории.

Распределение очков для Украины в сезоне 2024/25 по командам

Украина будет иметь 4 места в еврокубках сезона 2026/27:

чемпион Украины будет стартовать в квалификации Q1 Лиги чемпионов

обладатель Кубка (или вторая команда УПЛ) начнет с Q1 Лиги Европы

еще две команды будут стартовать со квалификации Q2 Лиги конференций

На старте нового евросезона 2025/26 Украина занимает 28-е место в рейтинге УЕФА, и это катастрофическое падение за последние два десятилетия. Задание-минимум: Украине в следующем сезоне важно не опуститься ниже 29-й позиции, чтобы сохранить хотя бы текущий уровень представительства по раундам еврокубков (иначе один из клубов будет начинать в ЛК с 1-го раунда).

В пятилетнем клубном рейтинге УЕФА донецкий Шахтер занял 41-е место, а киевское Динамо находится на 77-й позиции. Рекордной для «Шахтера» является 12-я позиция (2020 год), а для Динамо – 23-е место (2018, 2019).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2025