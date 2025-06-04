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Лига чемпионов
04 июня 2025, 20:40 | Обновлено 04 июня 2025, 21:33
2711
16

Таблица коэффициентов. Украина набрала меньше, чем в УЕФА подарили рф

В рейтинге нового сезона сине-желтые стартуют аж с 28-й позиции

04 июня 2025, 20:40 | Обновлено 04 июня 2025, 21:33
2711
16
Таблица коэффициентов. Украина набрала меньше, чем в УЕФА подарили рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

В конце мая состоялись финалы всех трех еврокубковых турниров. Триумфаторами сезона стали ПСЖ (Лига чемпионов), Тоттенхэм (Лига Европы), Челси (Лига конференций).

По итогам сезона зафиксирована финальная 5-летняя таблица коэффициентов УЕФА.

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Украина завершила евросезон в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА на 23-м месте. Эта позиция определяет представительство украинских клубов в еврокубках сезона 2026/27.

Интересно, что за сезон Украина набрала меньше (3.600), чем в УЕФА подарили рф (4,333).

Очки в копилку принесли только Шахтер (11) и Динамо (7). Коэффициент Украины (33-е место в сезоне) получен путем деления 18 очков (17 + 11) на количество команд (5) = 3.600. Это один из наихудших показателей для сине-желтых в истории.

Распределение очков для Украины в сезоне 2024/25 по командам

Украина будет иметь 4 места в еврокубках сезона 2026/27:

  • чемпион Украины будет стартовать в квалификации Q1 Лиги чемпионов
  • обладатель Кубка (или вторая команда УПЛ) начнет с Q1 Лиги Европы
  • еще две команды будут стартовать со квалификации Q2 Лиги конференций

На старте нового евросезона 2025/26 Украина занимает 28-е место в рейтинге УЕФА, и это катастрофическое падение за последние два десятилетия. Задание-минимум: Украине в следующем сезоне важно не опуститься ниже 29-й позиции, чтобы сохранить хотя бы текущий уровень представительства по раундам еврокубков (иначе один из клубов будет начинать в ЛК с 1-го раунда).

В пятилетнем клубном рейтинге УЕФА донецкий Шахтер занял 41-е место, а киевское Динамо находится на 77-й позиции. Рекордной для «Шахтера» является 12-я позиция (2020 год), а для Динамо – 23-е место (2018, 2019).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 16
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Boodya
Тут навіть не це цікаво (бо в нас зі зрозумілих причин зараз футбол в сраці)
А цікаво те, чому їм взагалі дарять ці коефіцієнти? (Бо саме вони винні в тому, що наш футбол зараз в сраці)
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+1
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OKs100
К сожалению, наше реальное место рядом с Косово и Боснией.
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+1
Harun Bakircioğlu
В своем катастрофическом сезоне 20/21 они набрали 4,333 без подачек от УЕФА. То есть УЕФА непонятно зачем им дает по минимуму того, что они когда-либо набирали.
Мы начинаем сезон 25/26 с 28-го места, а забаненная рашня, не участвуя вообще - с 26-го. Заебца справедливость по-чеферински. 
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0
avk2307
Як грали так і отримали. на жаль реалії такі...
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0
Владислав Антонов
От якраз останні 4 сезони - це + Ліга конференцій, де різні середняки понабирали купу балів, а ми чомусь не можемо
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0
Олег Мандрівник
Интересно, если эти очки им вычислят, а ведь они не играли и это можно провернуть. русня тогда в низу таблицы будет 🤔
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0
Pavel_i_C0
На фото є Сундуков?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
пороблено
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-2
Saltovka
позор украинского футбола динама портит всю статистику!
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-9
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