Лига чемпионов11 июля 2025, 04:01 | Обновлено 11 июля 2025, 04:08
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Шелбурн – Линфилд – 1:0. Дерби ирландского острова. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
11 июля 2025, 04:01 | Обновлено 11 июля 2025, 04:08
14
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Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
В ЛЧ состоялось дерби большого острова. Чемпионы Ирландии и Северной Ирландии сыграли между собой в ЛЧ.
Шелбурн одержал победу над Линфилдом с минимальным перевесом (1:0).
Единственный гол на 58-й минуте забил Адемипо Одубеко.
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 9 июля
Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0
Гол: Адемипо Одубеко, 58
Видео гола и обзор матча
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Адемипо Одубеко (Шелбурн).
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