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Лига Чемпионов
Шелбурн
09.07.2025 21:45 – FT 1 : 0
Линфилд
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Лига чемпионов
11 июля 2025, 04:01 | Обновлено 11 июля 2025, 04:08
14
0

Шелбурн – Линфилд – 1:0. Дерби ирландского острова. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2025, 04:01 | Обновлено 11 июля 2025, 04:08
14
0
Шелбурн – Линфилд – 1:0. Дерби ирландского острова. Видео гола и обзор
ФК Шелбурн

Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

В ЛЧ состоялось дерби большого острова. Чемпионы Ирландии и Северной Ирландии сыграли между собой в ЛЧ.

Шелбурн одержал победу над Линфилдом с минимальным перевесом (1:0).

Единственный гол на 58-й минуте забил Адемипо Одубеко.

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 9 июля

Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0

Гол: Адемипо Одубеко, 58

Видео гола и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Адемипо Одубеко (Шелбурн).
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Линфилд видео голов и обзор Лига чемпионов Шелбурн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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