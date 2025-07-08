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Шелбурн
09.07.2025 21:45 - : -
Линфилд
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Лига чемпионов
08 июля 2025, 21:56 |
23
0

Шелбурн – Линфилд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 9 июля в 21:45 по Киеву

08 июля 2025, 21:56 |
23
0
Шелбурн – Линфилд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Линфилд

В среду, 9 июля, состоится игра первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между ирландским «Шелбурном» и североирландским «Линфилдом». По киевскому времени игра стартует в 21:45.

Шелбурн

В национальной лиге сезона 2024 коллектив набрал 63 очка за 36 матчей и впервые с 2006 стал чемпионом Ирландии. На текущем розыгрыше турнира клуб получил 35 очков за 25 игр и пока занимает 5-е место, отставая от лидера на 14 баллов. В кубке Ирландии команда дошла до ¼ финала, где потерпела поражение от «Дерри Сити».

Линфилд

В прошлом сезоне команда впервые за 3 года смогла вернуть себе чемпионство, одержав 85 очков за 38 матчей лиги. Расстояние от ближайшего соперника, «Ларна», составляло 22 очка. Однако в Кубке Северной Ирландии коллектив вылетел еще в 1/8 финала, после поражения 2:1 от «Гленторана». Также не удалось победить в июльском матче за Суперкубок страны, коллектив проиграл «Данганнону» в серии пенальти после нулевой ничьи в основное время.

Личные встречи

Команды встречались трижды в течение 2005-2006 годов в рамках Кубка Сетанта Спортс. Дважды со счетом 2:0 побеждал «Линфилд», еще один матч завершился нулевой ничьей.

Интересные факты

  • В последних 7 играх «Шелбурн» одержал всего 2 победы. Против середняка Ирландии Сент-Патрикс и аутсайдера Корк Сити.
  • Ни одна команда не имела лучшей атаки и обороны, чем «Линфилд» в прошлом сезоне чемпионата Северной Ирландии. Коллектив забил 69 и пропустил 28 мячей.
  • В последних 6 домашних поединках «Шелбурн» одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью, а также дважды проиграл.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Шелбурн
9 июля 2025 -
21:45
Линфилд
Тотал больше 2 1.68 Сделать ставку

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Шелбурн Линфилд Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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