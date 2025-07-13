ВИДЕО. Коул Палмер оформил дубль и удвоил перевес Челси над ПСЖ
На 30-й минуте перевес синих в финале КЧМ достиг двух мячей
13 июля в 22:00 проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2025.
Английский Челси и французский ПСЖ играют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.
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На 32-й минуте Коул Палмер оформил дубль и удвоил перевес Челси над ПСЖ (2:0).
ГОЛ! 2:0. Коул Палмер, 30 мин
GOAL!!! COLE PALMER AGAIN!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
SAME GOAL. SAME FINISH. @ChelseaFC leads by double now! INCEDIBLE SCENES 🤯
Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/WscSbLrGOs
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