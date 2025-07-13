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  4. ВИДЕО. Коул Палмер оформил дубль и удвоил перевес Челси над ПСЖ
Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 22:45 | Обновлено 13 июля 2025, 22:48
339
0

ВИДЕО. Коул Палмер оформил дубль и удвоил перевес Челси над ПСЖ

На 30-й минуте перевес синих в финале КЧМ достиг двух мячей

13 июля 2025, 22:45 | Обновлено 13 июля 2025, 22:48
339
0
ВИДЕО. Коул Палмер оформил дубль и удвоил перевес Челси над ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля в 22:00 проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

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На 32-й минуте Коул Палмер оформил дубль и удвоил перевес Челси над ПСЖ (2:0).

ГОЛ! 2:0. Коул Палмер, 30 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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