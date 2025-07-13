Битва титанов. У кого богаче трофейный шкаф – ПСЖ или Челси?

13 июля в финальном матче Клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» состоится встреча между «Челси» и «ПСЖ».

Обе команды считаются грандами европейского футбола, поэтому каждая из них может похвастаться собственным трофейным шкафом. Несмотря на величие лондонцев, парижане почти вдвое опережают их по количеству трофеев (54 – 32).

Для «пенсионеров» победа в финале КЧМ может стать второй в истории, для «ПСЖ» – первой.

Трофеи ПСЖ (54) за время существования

Лига чемпионов

Кубок обладателей кубков УЕФА

Чемпионат Франции (13)

Кубок Франции (16)

Суперкубок Франции (13)

Кубок Лиги (9)

Кубок Интертото

Трофеи Челси (32) за время существования

Лига чемпионов (2)

Лига Европы (2)

Кубок обладателей кубков УЕФА (2)

Суперкубок УЕФА (2)

Чемпионат Англии (6)

Кубок Англии (8)

Суперкубок Англии (4)

Кубок Лиги (5)

Клубный чемпионат мира