Битва титанов. У кого богаче трофейный шкаф – ПСЖ или Челси?

13 июля в финальном матче Клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» состоится встреча между «Челси» и «ПСЖ».

Обе команды считаются грандами европейского футбола, поэтому каждая из них может похвастаться собственным трофейным шкафом. Несмотря на величие лондонцев, парижане почти вдвое опережают их по количеству трофеев (54 – 32).

Для «пенсионеров» победа в финале КЧМ может стать второй в истории, для «ПСЖ» – первой.

Трофеи ПСЖ (54) за время существования

Трофеи Челси (32) за время существования

