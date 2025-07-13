Битва титанов. У кого богаче трофейный шкаф – ПСЖ или Челси?
Два гранда европейского футбола встретятся в финале КЧМ
13 июля в финальном матче Клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» состоится встреча между «Челси» и «ПСЖ».
Обе команды считаются грандами европейского футбола, поэтому каждая из них может похвастаться собственным трофейным шкафом. Несмотря на величие лондонцев, парижане почти вдвое опережают их по количеству трофеев (54 – 32).
Для «пенсионеров» победа в финале КЧМ может стать второй в истории, для «ПСЖ» – первой.
Трофеи ПСЖ (54) за время существования
- Лига чемпионов
- Кубок обладателей кубков УЕФА
- Чемпионат Франции (13)
- Кубок Франции (16)
- Суперкубок Франции (13)
- Кубок Лиги (9)
- Кубок Интертото
Трофеи Челси (32) за время существования
- Лига чемпионов (2)
- Лига Европы (2)
- Кубок обладателей кубков УЕФА (2)
- Суперкубок УЕФА (2)
- Чемпионат Англии (6)
- Кубок Англии (8)
- Суперкубок Англии (4)
- Кубок Лиги (5)
- Клубный чемпионат мира
PSG dominate Chelsea on all-time trophies ahead of the Club World Cup Final 😮💨🔵🏆 pic.twitter.com/rDQj1mBRvE— OneFootball (@OneFootball) July 13, 2025
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