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Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 14:40 |
207
0

Битва титанов. У кого богаче трофейный шкаф – ПСЖ или Челси?

Два гранда европейского футбола встретятся в финале КЧМ

13 июля 2025, 14:40 |
207
0
Битва титанов. У кого богаче трофейный шкаф – ПСЖ или Челси?
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля в финальном матче Клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» состоится встреча между «Челси» и «ПСЖ».

Обе команды считаются грандами европейского футбола, поэтому каждая из них может похвастаться собственным трофейным шкафом. Несмотря на величие лондонцев, парижане почти вдвое опережают их по количеству трофеев (54 – 32).

Для «пенсионеров» победа в финале КЧМ может стать второй в истории, для «ПСЖ» – первой.

Трофеи ПСЖ (54) за время существования

  • Лига чемпионов
  • Кубок обладателей кубков УЕФА
  • Чемпионат Франции (13)
  • Кубок Франции (16)
  • Суперкубок Франции (13)
  • Кубок Лиги (9)
  • Кубок Интертото

Трофеи Челси (32) за время существования

  • Лига чемпионов (2)
  • Лига Европы (2)
  • Кубок обладателей кубков УЕФА (2)
  • Суперкубок УЕФА (2)
  • Чемпионат Англии (6)
  • Кубок Англии (8)
  • Суперкубок Англии (4)
  • Кубок Лиги (5)
  • Клубный чемпионат мира
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статистика клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ трофеи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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