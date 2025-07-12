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Клубный чемпионат мира
Челси
13.07.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Клубный чемпионат мира
12 июля 2025, 07:29 | Обновлено 12 июля 2025, 07:46
188
0

Челси – ПСЖ. Финал клубного чемпионата мира. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 13 июля в 22:00 финальный матч клубного ЧМ-2025 в США

12 июля 2025, 07:29 | Обновлено 12 июля 2025, 07:46
188
0
Челси – ПСЖ. Финал клубного чемпионата мира. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

13 июля в 22:00 пройдет финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ сыграют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Челси в плей-офф переиграл португальскую Бенфику (4:1 д.в.) и бразильские Палмейрас (2:1) и Флуминенсе (2:0).

Французский ПСЖ в стадии на выбывание нанес поражение Интеру Майями (4:0), немецкой Баварии (2:0) и мадридскому Реалу (4:0)

Челси был один раз победителем КЧМ (2021) и один раз проиграл в финале (2012). Для ПСЖ это первое участие в финалах и в клубных ЧМ вообще.

Сетка плей-офф

Челси – ПСЖ. Финал клубного чемпионата мира. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне Спорт

Челси – ПСЖ
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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