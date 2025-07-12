Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13 июля в 22:00 в США пройдет финальный матч клубного ЧМ-2025
13 липня о 22:00 відбудеться фінальний матч клубного чемпіонату світу 2025.
На арені Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорді титул розіграють англійський Челсі та французький ПСЖ.
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Челсі у плей-оф послідовно переграв Бенфіку (4:1 д.ч.), Палмейрас (2:1) та Флуміненсе (2:0).
ПСЖ у плей-оф узяв гору над Інтером Майямі (4:0), Баварією (2:0) та мадридським Реалом (4:0).
Для Челсі це третій фінал КЧС – до цього був один тріумф (2021) та одна поразка у фіналі (2012). ПСЖ є дебютантом турніру.
Сетка плей-офф
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне Спорт
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