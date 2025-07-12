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Клубный чемпионат мира
12 июля 2025, 07:43 | Обновлено 12 июля 2025, 07:46
434
0

Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ

13 июля в 22:00 в США пройдет финальный матч клубного ЧМ-2025

12 июля 2025, 07:43 | Обновлено 12 июля 2025, 07:46
434
0
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Коллаж Sport.ua

13 липня о 22:00 відбудеться фінальний матч клубного чемпіонату світу 2025.

На арені Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорді титул розіграють англійський Челсі та французький ПСЖ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Челсі у плей-оф послідовно переграв Бенфіку (4:1 д.ч.), Палмейрас (2:1) та Флуміненсе (2:0).

ПСЖ у плей-оф узяв гору над Інтером Майямі (4:0), Баварією (2:0) та мадридським Реалом (4:0).

Для Челсі це третій фінал КЧС – до цього був один тріумф (2021) та одна поразка у фіналі (2012). ПСЖ є дебютантом турніру.

Сетка плей-офф

Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне Спорт

Челси – ПСЖ
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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