Экс-игрок Металлиста 1925 может вернуться в Зари

Ексгравець Металіста 1925 може повернутися до Зорі

Хитросплетіння футбольних долей у дії

Півзахисник Владлен Юрченко, у послугах якого не зацікавлений головний тренер харківського «Металіста 1925» Младен Бартулович, найближчим часом може опинитись в іншому клубі УПЛ.

За інформацією із джерел Sport.ua, мова йде про луганську «Зорю», яка нині перебуває на тренувальному зборі у Словенії.

Свого часу досвідчений футболіст вже виступав у цьому клубі, провівши в ньому два сезони – 2019/20 і 2020/21. Здібності Юрченка були добре відомі наставнику «Зорі» Віктору Скрипнику, який пам’ятає гравця ще з часів свого тренерства у Німеччині ( Скрипник очолював бременський «Вердер», а Юрченко грав у леверкузенському «Байєрі»).



Нинішнім літом Віктор Скрипник повернувся на пост головного тренера луганської команди, перед якою стоїть завдання знову боротись за високі місця з перспективою грати у єврокубках. У цьому сенсі 31-річний Юрченко розглядається як прийнятна кандидатура.

Серед можливих варіантів продовження кар’єри цього гравця є також першолігові одеський «Чорноморець» та чернівецька «Буковина». Однак який з цих клубів, він обере, стане відомо найближчим часом.