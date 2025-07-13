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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 02:15 | Обновлено 13 июля 2025, 03:09
129
0

Экс-игрок Металлиста 1925 может вернуться в Зари

Хитросплетение футбольных судеб в действии

13 июля 2025, 02:15 | Обновлено 13 июля 2025, 03:09
129
0
Экс-игрок Металлиста 1925 может вернуться в Зари
ФК Заря. Владлен Юрченко

Ексгравець Металіста 1925 може повернутися до Зорі

Хитросплетіння футбольних долей у дії

Півзахисник Владлен Юрченко, у послугах якого не зацікавлений головний тренер харківського «Металіста 1925» Младен Бартулович, найближчим часом може опинитись в іншому клубі УПЛ.

За інформацією із джерел Sport.ua, мова йде про луганську «Зорю», яка нині перебуває на тренувальному зборі у Словенії.
Свого часу досвідчений футболіст вже виступав у цьому клубі, провівши в ньому два сезони – 2019/20 і 2020/21. Здібності Юрченка були добре відомі наставнику «Зорі» Віктору Скрипнику, який пам’ятає гравця ще з часів свого тренерства у Німеччині ( Скрипник очолював бременський «Вердер», а Юрченко грав у леверкузенському «Байєрі»).

Нинішнім літом Віктор Скрипник повернувся на пост головного тренера луганської команди, перед якою стоїть завдання знову боротись за високі місця з перспективою грати у єврокубках. У цьому сенсі 31-річний Юрченко розглядається як прийнятна кандидатура.

Серед можливих варіантів продовження кар’єри цього гравця є також першолігові одеський «Чорноморець» та чернівецька «Буковина». Однак який з цих клубів, він обере, стане відомо найближчим часом.

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Металлист 1925 Заря Луганск Владлен Юрченко инсайд трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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