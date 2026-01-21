Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
20.01.2026 22:00 – FT 6 : 1
Монако
Лига чемпионов
21 января 2026, 00:54 |
Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26

Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января мадридский Реал принял Монако в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался в резерве. Ворота подопечных Альваро Арбелоа защищал Тибо Куртуа.

Дубль сделал Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор оформил гол + ассист, Федерико Вальверде отдал две голевые.

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 20 января

Реал Мадрид (Испания) – Монако (Франция) – 6:1

Голы: Мбаппе, 8, 26, Мастантуоно, 51, Керер, 55 (автогол), Винисиус Жуниор, 63, Беллингем, 80 – Тезе, 72

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 5 мин

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 26 мин.

ГОЛ! 3:0 Мастантуоно, 50 мин.

ГОЛ! 4:0 Керер, 55 мин. (автогол)

ГОЛ! 5:0 Винисиус Жуниор, 63 мин.

ГОЛ! 5:1 Тезе, 72 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Тезе (Монако).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
55’
ГОЛ ! Автогол забил Тило Керер (Монако).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Франко Мастантуоно (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
