29-летний немецкий защитник Монако Тило Керер оформил автогол в матче седьмого тура Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Керер отправил мяч в свои ворота на 55-й минуте поединка после прострела от Винисиуса Жуниора.

После автогол Тило счет стал 4:0 в пользу королевского клуба.

❗️ ВИДЕО. Замкнул прострел в свои ворота. Реал забил четвертый в ворота Монако