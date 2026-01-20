Лига чемпионов20 января 2026, 23:27 | Обновлено 20 января 2026, 23:28
53
0
ВИДЕО. Замкнул прострел в свои ворота. Реал забил четвертый в ворота Монако
Тило Керер оформил автогол на 51-й минуте поединка седьмого тура Лиги чемпионов
20 января 2026, 23:27 | Обновлено 20 января 2026, 23:28
53
0
29-летний немецкий защитник Монако Тило Керер оформил автогол в матче седьмого тура Лиги чемпионов против мадридского Реала.
Керер отправил мяч в свои ворота на 55-й минуте поединка после прострела от Винисиуса Жуниора.
После автогол Тило счет стал 4:0 в пользу королевского клуба.
❗️ ВИДЕО. Замкнул прострел в свои ворота. Реал забил четвертый в ворота Монако
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 января 2026, 07:57 30
Треть состава сборной Украины совсем не готова к главным баталиям весны
Футбол | 20 января 2026, 20:57 7
Украинский футболист забил семь голов в Ла Лиге и помог «Жироне» набрать десять баллов
Футбол | 20.01.2026, 07:49
Футбол | 20.01.2026, 22:55
Футбол | 20.01.2026, 01:02
Комментарии 0
Популярные новости
20.01.2026, 08:46 25
20.01.2026, 13:35 14
20.01.2026, 06:02 1
20.01.2026, 09:48
19.01.2026, 06:25 2
19.01.2026, 00:09 8
19.01.2026, 13:22 2
20.01.2026, 14:40