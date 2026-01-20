Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Замкнул прострел в свои ворота. Реал забил четвертый в ворота Монако
Лига чемпионов
20 января 2026, 23:27 | Обновлено 20 января 2026, 23:28
53
0

Тило Керер оформил автогол на 51-й минуте поединка седьмого тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний немецкий защитник Монако Тило Керер оформил автогол в матче седьмого тура Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Керер отправил мяч в свои ворота на 55-й минуте поединка после прострела от Винисиуса Жуниора.

После автогол Тило счет стал 4:0 в пользу королевского клуба.

По теме:
Португалия сенсационно обыграла Данию. Результаты матчей ЧЕ-2026
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
