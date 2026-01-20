Динамо получило улучшенное предложение по трансферу нападающего

Переговоры о возможном переходе нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце в бухарестское «Динамо» остаются открытыми. Президент румынского клуба Андрей Николеску подтвердил, что окончательное решение пока не принято.

«Мы ждем ответа. На первое предложение получили реакцию, после чего переработали его, чтобы условия были корректными для обеих сторон. Сейчас ожидаем ответ от Динамо Киев.

Этот трансфер не закрыт окончательно, но и не находится очень близко к финалу. Мы общаемся и с клубом, и с представителями игрока, смотрим, на каких условиях может состояться аренда с опцией выкупа», – сообщил Николеску.