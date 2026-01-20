Лига чемпионов20 января 2026, 23:42 | Обновлено 20 января 2026, 23:44
87
0
ВИДЕО. Куртуа не сумел сохранить сухими ворота Реала в матче ЛЧ с Монако
Джордан Тезе отыграл один гол на 72-й минуте, счет 5:1 в пользу королевского клуба
Монако удалось отыграть один гол у мадридского Реала в мачте седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
На 72-й минуте ворота Тибо Куртуа поразил Джордан Тезе, который сделал счет 1:5.
новость дополняется...
