Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Куртуа не сумел сохранить сухими ворота Реала в матче ЛЧ с Монако
Лига чемпионов
20 января 2026, 23:42
ВИДЕО. Куртуа не сумел сохранить сухими ворота Реала в матче ЛЧ с Монако

Джордан Тезе отыграл один гол на 72-й минуте, счет 5:1 в пользу королевского клуба

ВИДЕО. Куртуа не сумел сохранить сухими ворота Реала в матче ЛЧ с Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Тезе

Монако удалось отыграть один гол у мадридского Реала в мачте седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

На 72-й минуте ворота Тибо Куртуа поразил Джордан Тезе, который сделал счет 1:5.

новость дополняется...

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
