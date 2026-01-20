Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
20 января 2026, 23:45 | Обновлено 20 января 2026, 23:52
ВДИЕО. Дьекереш в концовке игры увеличил перевес Арсенала над Интером

На 84-й минуте матча ЛЧ перевес канониров достиг двух мячей

Getty Images/Global Images Ukraine

20 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Итальянский Интер принимает лондонский Арсенал в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 84-й минуте поединка Лиги чемпионов канониры увеличили перевес

Виктор Дьекереш отличился забитым голом за Арсенал (3:1).

ГОЛ! 1:3. Виктор Дьекереш, 84 мин

