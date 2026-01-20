Лига чемпионов20 января 2026, 23:45 | Обновлено 20 января 2026, 23:52
ВДИЕО. Дьекереш в концовке игры увеличил перевес Арсенала над Интером
На 84-й минуте матча ЛЧ перевес канониров достиг двух мячей
20 января 2026, 23:45 | Обновлено 20 января 2026, 23:52
20 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Итальянский Интер принимает лондонский Арсенал в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 84-й минуте поединка Лиги чемпионов канониры увеличили перевес
Виктор Дьекереш отличился забитым голом за Арсенал (3:1).
ГОЛ! 1:3. Виктор Дьекереш, 84 мин
