В среду, 21 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между Дамаком и Аль-Насром. По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Дамак

Совершенно неуверенные результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 15 игр чемпионата «Дамак» смог получить 11 очков (1 победа, 8 ничьих), благодаря которым сейчас занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет всего 2 балла.

С Кубка Короля клуб вылетел на стадии 1/16 финала от «Аль-Наджмы».

Аль-Наср

Коллектив Криштиану Роналду начал сезон очень уверенно, хотя в последних играх команда ощутимо сдала. В общей сложности, за 15 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 34 очка, благодаря которым теперь занимает 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Аль-Хиляля», на данный момент составляет 7 баллов. В Кубке Короля команда вылетела на стадии 1/8 финала от »Аль-Иттихада».

В 2 Лиге чемпионов АФК саудовцы уже квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют против туркменского «Аркадага».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами 5 побед с общим счетом 11:3 одержал «Аль-Наср».

Интересные факты

«Дамак» не победил ни в одном из 8 последних домашних поединков.

В предыдущих 5-х матчах «Аль-Наср» одержал всего 1 победу.

«Аль-Наср» забил 42 гола в текущем сезоне чемпионата - лучший результат среди всех команд.

