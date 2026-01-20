Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Дамак
21.01.2026 19:30 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
20 января 2026, 23:44 |
Дамак – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Матч начнется 21 января в 19:30 по Киеву

Дамак – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
ФК Аль-Наср

В среду, 21 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между Дамаком и Аль-Насром. По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Дамак

Совершенно неуверенные результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 15 игр чемпионата «Дамак» смог получить 11 очков (1 победа, 8 ничьих), благодаря которым сейчас занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет всего 2 балла.

С Кубка Короля клуб вылетел на стадии 1/16 финала от «Аль-Наджмы».

Аль-Наср

Коллектив Криштиану Роналду начал сезон очень уверенно, хотя в последних играх команда ощутимо сдала. В общей сложности, за 15 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 34 очка, благодаря которым теперь занимает 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Аль-Хиляля», на данный момент составляет 7 баллов. В Кубке Короля команда вылетела на стадии 1/8 финала от »Аль-Иттихада».

В 2 Лиге чемпионов АФК саудовцы уже квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют против туркменского «Аркадага».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами 5 побед с общим счетом 11:3 одержал «Аль-Наср».

Интересные факты

  • «Дамак» не победил ни в одном из 8 последних домашних поединков.
  • В предыдущих 5-х матчах «Аль-Наср» одержал всего 1 победу.
  • «Аль-Наср» забил 42 гола в текущем сезоне чемпионата - лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 10.86 для Дамака и 1.18 для Аль-Насра. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.55.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
