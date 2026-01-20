Лига чемпионов20 января 2026, 23:20 | Обновлено 20 января 2026, 23:36
ВИДЕО. Юный талант мадридского Реала забил первый гол в Лиге чемпионов
Франко Мастантуоно сделал счет 3:0 в матче седьмого тура еврокубка против Монако
18-летний аргентинский вингер мадридского Реала Франко Мастантуоно забил первый гол в Лиге чемпионов 2025/26.
Аргентинец поразил ворота Монако на 51-й минуте матча седьмого тура еврокубка и сделал счет 3:0 в пользу сливочных.
новость дополняется...
