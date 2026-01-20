Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Юный талант мадридского Реала забил первый гол в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
20 января 2026, 23:20 | Обновлено 20 января 2026, 23:36
Франко Мастантуоно сделал счет 3:0 в матче седьмого тура еврокубка против Монако

ВИДЕО. Юный талант мадридского Реала забил первый гол в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний аргентинский вингер мадридского Реала Франко Мастантуоно забил первый гол в Лиге чемпионов 2025/26.

Аргентинец поразил ворота Монако на 51-й минуте матча седьмого тура еврокубка и сделал счет 3:0 в пользу сливочных.

новость дополняется...

❗️ ВИДЕО. Юный талант мадридского Реала забил первый гол в Лиге чемпионов

видео голов и обзор Франко Мастантуоно Реал Мадрид Монако Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
