ВИДЕО. Принцесса Уэльская прибыла на женский финал Уимблдона-2025
Кейт Миддлтон будет наблюдать за матчем Аманды Анисимовой и Иги Свентек с трибун
12 июля проходит финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.
В 18:10 на центральный корт травяного мейджора в Лондоне вышли Аманда Анисимова и Ига Свентек.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
На эту встречу прибыла принцесса Уэльская Кейт Миддлтон – супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. Она будет наблюдать за игрой с трибун.
Анисимова борется за свой первый трофей Grand Slam. Свентек постарается завоевать шестой титул.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Анисимова – Свентек!
ВИДЕО. Принцесса Уэльская прибыла на женский финал Уимблдона-2025
Centre Court rises to give a warm welcome to our Patron HRH The Princess of Wales 💜💚#Wimbledon pic.twitter.com/BG3Ar7XMWv— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковский клуб заинтересован в услугах Александра Яцыка и Владимира Шепелева
Легендарный швед о Уэйне Руни