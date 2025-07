12 июля проходит финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.

В 18:10 на центральный корт травяного мейджора в Лондоне вышли Аманда Анисимова и Ига Свентек.

На эту встречу прибыла принцесса Уэльская Кейт Миддлтон – супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. Она будет наблюдать за игрой с трибун.

Анисимова борется за свой первый трофей Grand Slam. Свентек постарается завоевать шестой титул.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Анисимова – Свентек!

ВИДЕО. Принцесса Уэльская прибыла на женский финал Уимблдона-2025

Centre Court rises to give a warm welcome to our Patron HRH The Princess of Wales 💜💚#Wimbledon pic.twitter.com/BG3Ar7XMWv