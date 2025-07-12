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Уимблдон
12 июля 2025, 18:21 | Обновлено 12 июля 2025, 19:45
929
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ВИДЕО. Принцесса Уэльская прибыла на женский финал Уимблдона-2025

Кейт Миддлтон будет наблюдать за матчем Аманды Анисимовой и Иги Свентек с трибун

12 июля 2025, 18:21 | Обновлено 12 июля 2025, 19:45
929
1
ВИДЕО. Принцесса Уэльская прибыла на женский финал Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейт Миддлтон

12 июля проходит финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.

В 18:10 на центральный корт травяного мейджора в Лондоне вышли Аманда Анисимова и Ига Свентек.

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На эту встречу прибыла принцесса Уэльская Кейт Миддлтон – супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. Она будет наблюдать за игрой с трибун.

Анисимова борется за свой первый трофей Grand Slam. Свентек постарается завоевать шестой титул.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Анисимова – Свентек!

ВИДЕО. Принцесса Уэльская прибыла на женский финал Уимблдона-2025

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Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео Аманда Анисимова Ига Свёнтек Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Бітанга
а там нема за чим спостерігати
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