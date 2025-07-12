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  4. Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
12 июля 2025, 14:11 |
387
2

Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Уимблдонского турнира 2025

12 июля 2025, 14:11 |
387
2
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

12 июля состоится финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.

В 18:00 по Киеву на центральный корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 12) и Ига Свентек (Польша, WTA 4).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выиграет трофей Уимблдона. Аманда поборется за свой первый титул мейджора, Ига – за шестой.

📺 Видеотрансляция

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Аманда Анисимова Ига Свёнтек Уимблдон-2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Олійнікова перемогла в 2сетах й вийшла у фінал!Як мовиться-у кожного свій фінал!
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+1
C.Пеклов
Я дивлюся матч Олександри.Є перемога!
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+1
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