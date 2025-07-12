Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июля состоится финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.

В 18:00 по Киеву на центральный корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 12) и Ига Свентек (Польша, WTA 4).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выиграет трофей Уимблдона. Аманда поборется за свой первый титул мейджора, Ига – за шестой.

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