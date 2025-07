Байер подписал американца, который является рекордсменом Эредивизи

Леверкузенский «Байер» отметился очередным трансфером. 23-летний американский полузащитник Малик Тилльман, выступавший за «ПСВ», до 2030 года стал игроком «фармацевтов».

Американцу принадлежит интересный рекорд чемпионата Нидерландов.

Малик Тилльман выиграл 85.2% своих матчей в Эредивизи (46-4-4), что является самым высоким процентом побед среди всех игроков, сыгравших более 50 игр в этом турнире:

*В скобках – количество сыгранных матчей в Эредивизие

85.2% - Malik Tillman won 85.2 percent of his matches in the Eredivisie (W46 D4 L4), the highest win percentage of any player with 50+ games in the competition. Talisman. pic.twitter.com/0dQNRCfPoD